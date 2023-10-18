Во временно оккупированном Крыму прогремели взрывы

Детали

Жители полуострова сообщают о сильном взрыве в Евпатории, который разбудил горожан.

Также местные пишут о взрыве в Сакском районе, вероятно, он был вблизи Заозерного.

Утверждается и о взрыве в районе села Ромашкино.

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