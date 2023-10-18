Во временно оккупированном Крыму прогремели взрывы
Киев • УНН
КИЕВ. 18 октября. УНН. Во временно оккупированном Крыму ночью раздались звуки взрывов. Об этом сообщает на Telegram-канал "Крымский ветер", передает УНН.
Детали
Жители полуострова сообщают о сильном взрыве в Евпатории, который разбудил горожан.
Также местные пишут о взрыве в Сакском районе, вероятно, он был вблизи Заозерного.
Утверждается и о взрыве в районе села Ромашкино.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: В оккупированном Севастополе анонсировали очередные учения военных рф