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В оккупированном Севастополе анонсировали очередные учения военных рф

Киев • УНН

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КИЕВ. 16 октября. УНН. В оккупированном Севастополе анонсировали очередные учения военных рф. Об этом сообщил назначенный россией так называемый “губернатор” Севастополя во временно оккупированном Крыму михаил развожаев, передает УНН.

В оккупированном Севастополе анонсировали очередные учения военных рф

Цитата

“В районе Казачьей бухты, а также мыса Херсонес ориентировочно с 19.00 до 19.30 военные будут проводить тренировки расчетов ППДО”, — написал Развожаев.

Дополнение

2 октября в оккупированном Севастополе анонсировали тренировку по “гражданской обороне”.

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