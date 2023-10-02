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российские захватчики усиливают оборону временно оккупированного Крыма - ЦНС

российские захватчики усиливают оборону временно оккупированного Крыма - ЦНС

Киев • УНН

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КИЕВ. 2 октября. Российские оккупанты усиливают оборону временно оккупированного Крыма, обустраивают новые оборонительные сооружения, а также перебрасывают средства ПВО. Об этом сообщает Центр национального сопротивления, пишет УНН.

Детали

«По информации от крымского подполья – российские военные получили новые распоряжения по повышению обороноспособности оккупационных войск на полуострове. В частности зафиксирована переброска средств ПВО в Симферополь», - пишет ЦНС.

Также партизаны зафиксировали сооружение новых фортификационных сооружений, так называемых «зубов дракона».

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