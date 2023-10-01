“Бавовна” у Криму: російські окупанти стверджують, що їхня ППО збила ракету
Київ • УНН
КИЇВ. 1 жовтня. УНН. У Криму пролунали декілька потужних вибухів. Зокрема, у Джанкойському районі та біля Євпаторії. Про це повідомляють місцеві пабліки, пише УНН.
Російська окупаційна влада українського півострову інформацію про вибухи підтверджує, запевняє, що працювала ППО.
Зокрема, гауляйтер Криму Аксьонов стверджує, що над Джанкоєм силами ППО збито ракету. Уламками пошкоджено складські приміщення.
Переконує, що жертв та постраждалих немає.
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