"Хлопок" в Крыму: российские оккупанты утверждают, что их ПВО сбила ракету

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Киев • УНН

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КИЕВ. 1 октября. УНН. В Крыму прогремели несколько мощных взрывов. В частности, в Джанкойском районе и возле Евпатории. Об этом сообщают местные паблики, пишет УНН.

Российские оккупационные власти украинского полуострова информацию о взрывах подтверждают, уверяют, что работала ПВО.

В частности, гауляйтер Крыма Аксенов утверждает, что над Джанкоем силами ПВО сбита ракета. Обломками повреждены складские помещения.

Убеждает, что жертв и пострадавших нет.

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