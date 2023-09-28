У Севастополі окупанти "з'їхали" з адмінбудівлі після ракетного удару по штабу Чорноморського флоту

Цитата

“Наші джерела повідомляють, що російський уряд Севастополя з'їхав з будівлі по вул. Леніна, 2 після ракетного удару по штабу ЧФ”, — повідомили у “Крим. Реалії”.

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Партизани повідомляю, що будівля адміністрації нині пустує. Куди вирушили ставленики кремля, раніше призначені окупантами на урядові посади, не відомо.

Нагадаємо

22 вересня Україна завдала удару по штабу чорноморського флоту росії у тимчасово окупованому Севастополі.

використовуючи крилаті ракети Storm Shadow, Зухвала і копітка робота Сил спеціальних операцій дозволила “вчасно і точно” вразити штаб Чорноморського флоту під час проведення там наради керівного складу флоту рф.