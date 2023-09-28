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У Севастополі окупанти "з'їхали" з адмінбудівлі після ракетного удару по штабу Чорноморського флоту

У Севастополі окупанти "з'їхали" з адмінбудівлі після ракетного удару по штабу Чорноморського флоту

Київ • УНН

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КИЇВ. 28 вересня. УНН. Будівля адміністрації в окупованому росіянами Севастополі спорожніла після ракетної атаки українських ССО по чорноморському флоту. Про це повідомило видання “Крим реалії”, передає УНН.

Цитата

“Наші джерела повідомляють, що російський уряд Севастополя з'їхав з будівлі по вул. Леніна, 2 після ракетного удару по штабу ЧФ”, — повідомили у “Крим. Реалії”.

Деталі

Партизани повідомляю, що будівля адміністрації нині пустує. Куди вирушили ставленики кремля, раніше призначені окупантами на урядові посади, не відомо.

Нагадаємо

22 вересня Україна завдала удару по штабу чорноморського флоту росії у тимчасово окупованому Севастополі.

використовуючи крилаті ракети Storm Shadow, Зухвала і копітка робота Сил спеціальних операцій дозволила “вчасно і точно” вразити штаб Чорноморського флоту під час проведення там наради керівного складу флоту рф.

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