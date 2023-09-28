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В Севастополе оккупанты "съехали" с админздания после ракетного удара по штабу Черноморского флота

Киев • УНН

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КИЕВ. 28 сентября. УНН. Здание администрации в оккупированном россиянами Севастополе опустело после ракетной атаки украинских ССО по черноморскому флоту. Об этом сообщило издание “Крым реалии”, передаёт УНН.

Цитата

“Наши источники сообщают, что российское правительство Севастополя съехало из здания по ул. Ленина, 2 после ракетного удара по штабу ЧФ”, — сообщили в “Крым. Реалии”.

Детали

Партизаны сообщаю, что здание администрации нынче пустует. Куда отправились ставленники кремля, ранее назначенные оккупантами на правительственные должности, не известно.

Напомним

22 сентября Украина нанесла удар по штабу черноморского флота россии во временно оккупированном Севастополе. , используя крылатые ракеты Storm Shadow, Дерзкая и кропотливая работа Сил специальных операций позволила “вовремя и точно” поразить штаб Черноморского флота во время проведения там совещания руководящего состава флота рф.

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