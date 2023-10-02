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російські загарбники посилюють оборону тимчасово окупованого Криму - ЦНС

російські загарбники посилюють оборону тимчасово окупованого Криму - ЦНС

Київ • УНН

 • 126723 перегляди

КИЇВ. 2 жовтня. Російські окупанти посилюють оборону тимчасово окупованого Криму, облаштовують нові оборонні споруди, а також перекидають засоби ППО. Про це повідомляє Центр національного спротиву, пише УНН.

Деталі

«За інформацію від кримського підпілля – російські військові отримали нові розпорядження щодо підвищення обороноздатності окупаційних військ на півострові. Зокрема зафіксовано перекидання засобів ППО до Сімферополя», - пише ЦНС.

Також партизани зафіксували спорудження нових фортифікаційних споруд, так званих «зубів дракона».

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: “Бавовна” у Криму: російські окупанти стверджують, що їхня ППО збила ракету

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