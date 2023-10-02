російські загарбники посилюють оборону тимчасово окупованого Криму - ЦНС
Київ • УНН
КИЇВ. 2 жовтня. Російські окупанти посилюють оборону тимчасово окупованого Криму, облаштовують нові оборонні споруди, а також перекидають засоби ППО. Про це повідомляє Центр національного спротиву, пише УНН.
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«За інформацію від кримського підпілля – російські військові отримали нові розпорядження щодо підвищення обороноздатності окупаційних військ на півострові. Зокрема зафіксовано перекидання засобів ППО до Сімферополя», - пише ЦНС.
Також партизани зафіксували спорудження нових фортифікаційних споруд, так званих «зубів дракона».
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