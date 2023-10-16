В окупованому Севастополі анонсували чергові навчання російських військових
Київ • УНН
КИЇВ. 16 жовтня. УНН. В окупованому Севастополі анонсували чергові навчання військових рф. Про це повідомив призначений росією так званий “губернатор” Севастополя в тимчасово окупованому Криму” михайло развожаєв, передає УНН.
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“У районі Козачої бухти, а також мису Херсонес орієнтовно з 19.00 до 19.30 військові проводитимуть тренування розрахунків ППДО”, — написав Развожаєв.
Доповнення
2 жовтня в окупованому Севастополі анонсували тренування з “цивільної оборони”.
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