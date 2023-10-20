В Крыму растет количество арестов, более 20 политзаключенных нуждаются в немедленной медпомощи - Ташева
Киев • УНН
КИЕВ. 20 октября. УНН. 45 политзаключенных во временно оккупированном Крыму имеют хронические проблемы со здоровьем, 21 из них нуждаются в немедленной медицинской помощи. Об этом сообщила постоянный представитель президента в Крыму Тамила Ташева, пишет УНН.
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«Каждую неделю, особенно после начала полномасштабной агрессии россии в Украине, количество политзаключенных в Крыму увеличивается. В настоящее время оккупационный режим незаконно удерживает по меньшей мере 186 граждан Украины, примерно 123 из них - крымские татары», - написала Ташева на своей странице в Facebook.
По ее словам, количество арестов в Крыму растет из-за активного сопротивления, которое оказывают украинские граждане российским оккупантам.
Также постоянный представитель президента в Крыму отметила, что остро стоит вопрос отсутствия доступа к медицинскому обслуживанию политзаключенных.
«45 заложников имеют хронические проблемы со здоровьем, 21 из них нуждаются в неотложной медицинской помощи», - отметила Ташева.
Она вспомнила Джемиля Гафарова и Константина Ширинга, которые погибли из-за ужасных условий заключения и отсутствия медицинской помощи.
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