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В Крыму растет количество арестов, более 20 политзаключенных нуждаются в немедленной медпомощи - Ташева

Киев • УНН

 • 158405 просмотра

КИЕВ. 20 октября. УНН. 45 политзаключенных во временно оккупированном Крыму имеют хронические проблемы со здоровьем, 21 из них нуждаются в немедленной медицинской помощи. Об этом сообщила постоянный представитель президента в Крыму Тамила Ташева, пишет УНН.

В Крыму растет количество арестов, более 20 политзаключенных нуждаются в немедленной медпомощи - Ташева

Цитата

«Каждую неделю, особенно после начала полномасштабной агрессии россии в Украине, количество политзаключенных в Крыму увеличивается. В настоящее время оккупационный режим незаконно удерживает по меньшей мере 186 граждан Украины, примерно 123 из них - крымские татары», - написала Ташева на своей странице в Facebook.

По ее словам, количество арестов в Крыму растет из-за активного сопротивления, которое оказывают украинские граждане российским оккупантам.

Также постоянный представитель президента в Крыму отметила, что остро стоит вопрос отсутствия доступа к медицинскому обслуживанию политзаключенных.

«45 заложников имеют хронические проблемы со здоровьем, 21 из них нуждаются в неотложной медицинской помощи», - отметила Ташева.

Она вспомнила Джемиля Гафарова и Константина Ширинга, которые погибли из-за ужасных условий заключения и отсутствия медицинской помощи.

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