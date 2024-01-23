В окупованому Криму російські силовики провели обшук у заступника голови ЦВК Курултаю
Київ • УНН
В окупованому Криму російські силовики провели незаконний обшук у помешканні Назіма Маметова, заступника голови ЦВК Курултаю кримськотатарського народу.
В окупованому Криму російські силовики провели незаконні обшуки у заступника голови ЦВК Курултаю кримськотатарського народу Назима Меметова. Про це повідомляє "Крим. Реалії", передає УНН.
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Маметов розповів, що обшук розпочався о 6:00 за місцевим часом і тривав близько чотирьох годин.
За його словами, один із силовиків, який представився співробітником російського Кримінального розшуку, повідомив, що обшук проводиться згідно з ухвалою Київського районного суду міста Сімферополя у справі про незаконний обіг зброї.
За результатами обшуку російські силовики вилучили мобільний телефон та ноутбук. При цьому жодних звинувачень чи підозр висунуто не було.
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Сам Маметов вважає це планомірним тиском на всіх кримських татар, які так чи інакше не згодні з подіями, що відбуваються в окупованому росією Криму.
Зазначається, що наразі російські силовики офіційно не коментували ситуацію.
Нагадаємо
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