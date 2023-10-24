Голова Меджлісу закликав іноземні парламенти визнати геноцидом депортацію кримських татар
Київ • УНН
КИЇВ. 24 жовтня. УНН. Голова Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров закликав іноземні парламенти визнати геноцидом масову депортацію сталінським режимом кримських татар у 1944 році. Про це він сказав під час виступу на другому парламентському саміті міжнародної Кримської платформи, передає кореспондент УНН.
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«Висловлюю вдячність парламентам Латвії, Литви, Канади за визнання ними злочиної депортації кримськотатарського народу у травні 1944 року геноцидом та закликаю інші парламенти держав - учасників Кримської платформи також засудити цей злочин та прийняти відповідні рішення», - сказав Чубаров.
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