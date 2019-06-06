Сейм Литви визнав геноцидом депортацію кримських татар

КИЇВ. 6 червня. УНН. Сейм Литви в четвер визнав геноцидом вчинені радянською владою злочини проти кримських татар. За відповідну резолюцію проголосували 77 парламентарів, жоден з них не був проти, один утримався. Про це УНН повідомляє з посиланням на Delfi.