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Сейм Литви визнав геноцидом депортацію кримських татар

Сейм Литви визнав геноцидом депортацію кримських татар

Київ • УНН

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КИЇВ. 6 червня. УНН. Сейм Литви в четвер визнав геноцидом вчинені радянською владою злочини проти кримських татар. За відповідну резолюцію проголосували 77 парламентарів, жоден з них не був проти, один утримався. Про це УНН повідомляє з посиланням на Delfi.

"Виходячи із закріпленого в міжнародному праві визначення поняття "геноцид", Cейм визнає скоєні в 1944 році Радянським Союзом злочини проти кримсько-татарського народу геноцидом", - йдеться в резолюції.

Сейм Литви також "звертає увагу і засуджує здійснені в 2014 році Російською Федерацією незаконні окупацію і анексію українського Криму, а також проведену проти цивільного населення і кримсько-татарського народу дискримінацію на мовній, культурній, релігійній та національній підставах, скасування самоврядування кримських татар".

У документі міститься заклик до міжнародного співтовариства солідаризуватися з кримсько-татарським народом і продовжувати політику невизнання розпочатої в 2014 році Російською Федерацією анексії українського Криму.

Аналогічна резолюція на початку травня ухвалена в Латвії.

Масові депортації татар з Криму почалися 18 травня 1944 року. З Криму до Центральної Азії було зіслано понад 230 тис. осіб.

Українські Національні Новини

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