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Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

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7 марта, 06:35 • 109153 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 136316 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 144065 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

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Сейм Литвы признал геноцидом депортацию крымских татар

Сейм Литвы признал геноцидом депортацию крымских татар

Киев  •  УНН

 • 11605 просмотра

КИЕВ. 6 июня. УНН. Сейм Литвы в четверг признал геноцидом совершенные советской властью преступления против крымских татар. За соответствующую резолюцию проголосовало 77 парламентариев, ни один не был против, один воздержался. Об этом УНН сообщает со ссылкой на Delfi.

"Исходя из закрепленного в международном праве определения понятия "геноцид", Cейм признает совершенные в 1944 году Советским Союзом преступления против крымско-татарского народа геноцидом", - говорится в резолюции.

Сейм Литвы также "обращает внимание и осуждает осуществленные в 2014 году Российской Федерацией незаконные оккупацию и аннексию украинского Крыма, а также проводимую против гражданского населения и крымско-татарского народа дискриминацию на языковом, культурном, религиозном и национальном основаниях, отмену самоуправления крымских татар".

В документе содержится призыв к международному сообществу солидаризироваться с крымско-татарским народом и продолжать политику непризнания предпринятой в 2014 году Российской Федерацией аннексии украинского Крыма.

Аналогичная резолюция в начале мая принята в Латвии.

Массовые депортации татар из Крыма начались 18 мая 1944 года. Из Крыма в Центральную Азию было сослано более 230 тыс. человек.

Украинские Национальные Новости

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