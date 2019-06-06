Сейм Литвы признал геноцидом депортацию крымских татар

"Исходя из закрепленного в международном праве определения понятия "геноцид", Cейм признает совершенные в 1944 году Советским Союзом преступления против крымско-татарского народа геноцидом", - говорится в резолюции.

Сейм Литвы также "обращает внимание и осуждает осуществленные в 2014 году Российской Федерацией незаконные оккупацию и аннексию украинского Крыма, а также проводимую против гражданского населения и крымско-татарского народа дискриминацию на языковом, культурном, религиозном и национальном основаниях, отмену самоуправления крымских татар".

В документе содержится призыв к международному сообществу солидаризироваться с крымско-татарским народом и продолжать политику непризнания предпринятой в 2014 году Российской Федерацией аннексии украинского Крыма.

Аналогичная резолюция в начале мая принята в Латвии.

Массовые депортации татар из Крыма начались 18 мая 1944 года. Из Крыма в Центральную Азию было сослано более 230 тыс. человек.