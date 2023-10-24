Глава Меджлиса призвал иностранные парламенты признать геноцидом депортацию крымских татар
Киев • УНН
КИЕВ. 24 октября. УНН. Глава Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров призвал иностранные парламенты признать геноцидом массовую депортацию сталинским режимом крымских татар в 1944 году. Об этом он сказал во время выступления на втором парламентском саммите международной Крымской платформы, передает корреспондент УНН.
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«Выражаю благодарность парламентам Латвии, Литвы, Канады за признание ими преступной депортации крымскотатарского народа в мае 1944 года геноцидом и призываю другие парламенты государств - участников Крымской платформы также осудить это преступление и принять соответствующие решения», - сказал Чубаров.
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