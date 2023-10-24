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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Глава Меджлиса призвал иностранные парламенты признать геноцидом депортацию крымских татар

Киев • УНН

 • 110424 просмотра

КИЕВ. 24 октября. УНН. Глава Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров призвал иностранные парламенты признать геноцидом массовую депортацию сталинским режимом крымских татар в 1944 году. Об этом он сказал во время выступления на втором парламентском саммите международной Крымской платформы, передает корреспондент УНН.

Глава Меджлиса призвал иностранные парламенты признать геноцидом депортацию крымских татар

Цитата

«Выражаю благодарность парламентам Латвии, Литвы, Канады за признание ими преступной депортации крымскотатарского народа в мае 1944 года геноцидом и призываю другие парламенты государств - участников Крымской платформы также осудить это преступление и принять соответствующие решения», - сказал Чубаров.

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