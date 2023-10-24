Глава Меджлиса призвал иностранные парламенты признать геноцидом депортацию крымских татар

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«Выражаю благодарность парламентам Латвии, Литвы, Канады за признание ими преступной депортации крымскотатарского народа в мае 1944 года геноцидом и призываю другие парламенты государств - участников Крымской платформы также осудить это преступление и принять соответствующие решения», - сказал Чубаров.

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