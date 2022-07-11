В ОК "Юг" обнародовали кадры с ударами по Змеиному и рассказали историю освобождения

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«Активизация противника и наращивание боевого состава гарнизона на о. Змеиный, создание системы противовоздушной обороны и огневого поражения с применением реактивных систем залпового огня были направлены на обеспечение контроля над морем и небом в районе северо-западной части Черного моря», - говорится в сообщении.

Детали

Сообщается, что так же методично и планово, как оккупанты обустраивали свой гарнизон, силы обороны об’единением своих мощностей противодействовали этому.

«Более 2 месяцев продолжалась операция. Это был целый комплекс и каскад управленческих решений, расчетов сил и средств, забора данных обстановки и применения разнородного вооружения и оборудования, вычета тактики и стратегии врага, выстраивания собственных, более эффективных, целесообразных, часто нестандартных», - говорится в сообщении.

К участию были привлечены группировки разнородных сил ВМС, эскадрилья Байракторов, Воздушные силы, ракетные войска и артиллерия, подразделения Госпогранслужбы, СБУ и разведки, а также другие подразделения из состава оперативно-стратегической группировки войск "Александрия".

Оперативное командование "Юг" сообщает, что у операции было несколько этапов.

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«Во-первых, это обрезка путей логистического обеспечения, когда поражался корабельно-катерный состав, суда снабжения и техника, которой враг пытался обустраивать гарнизон. На этом этапе точной работой БПЛА «Байрактар» и с применением партнерской вооруженной помощи и отечественных технологий было поражено 4 быстроходных патрульных катера типа «раптор», скоростной десантный катер на воздушном каверне типа «серна», существенные повреждения получил фрегат «адмирал эссен», а новый современный буксир «спасатель василий бех» переведен в подводный флот», - информирует командование.

Отмечается, что тем не менее, по разведданным на остров было доставлено около трех десятков единиц техники: ЗРК “Тор-М2” и ТЗМ к нему, 4 ЗГРК “Панцирь-С1”, 2 РСЗО “Град” и “Торнадо-Г”, 1 ББМ, 3 военных автомобиля, 2 дизель-генератора и еще около полутора десятков объектов тщательно замаскированных сеткой.

После потопления «москвы», своей противовоздушной обороной обеспечивавшей прикрытие корабельной группировки в море, решисты и решили создать себе с острова, так сказать стационарный крейсер.

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«Но взвешенное и тщательное изучение ситуации, мощное планирование и подготовка к самому активному этапу дали свой результат. Внезапно и точно были поражены командный пункт, средства препятствий и разведки, которые оккупационные войска разместили на украденных буровых установках в Одесском газоконденсатном месторождении. Кроме самих потерь это произвело еще и убедительное впечатление на врага по поводу отчаянности и настоящих мощностей сил обороны юга Украины», - говорится в сообщении.

Кроме того, в условиях нанесения противником авиационных, ракетных ударов, радиоэлектронного подавления, ограниченного маневра своих артиллерийских огневых средств цель операции была достигнута путем постоянного огневого воздействия нарушения логистического обеспечения между материковой частью и гарнизоном противника на острове, осуществлявшемся морским путем, деморализацией личного состава противника. Противник оставил о. Змеиный, уничтожив огневые средства, которые не были поражены.

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Всего подтверждено уничтожение:



3 ЗГРК “Панцирь-С1”,



1 ЗРК “Тор-М2” и ТЗМ к нему,



1 РЛС “Мыс”,



1 РСЗО "Торнадо-Г",



1 РСЗО "Град",



1 система РЭБ,



1 маломерный катер,



2 ББМ,



8 единиц автотехники,



1 склад боеприпасов.



Общие же потери русских оккупационных войск на острове составляют более 900 млн долларов.