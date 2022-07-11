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В ОК "Південь" оприлюднили кадри з ударами по Зміїному та розповіли історію звільнення

В ОК "Південь" оприлюднили кадри з ударами по Зміїному та розповіли історію звільнення

Київ • УНН

 • 208483 перегляди

КИЇВ. 11 липня. УНН. Оперативне командування "Південь" оприлюднило кадри з ударами по острову Зміїний та розповіло історію його звільнення від російських окупантів, передає УНН.

Цитата

«Активізація противника та нарощування бойового складу гарнізону на о. Зміїний, створення системи протиповітряної оборони та вогневого ураження із застосуванням реактивних систем залпового вогню були спрямовані на забезпечення контролю над морем і небом в районі північно-західної частини Чорного моря», - йдеться в повідомленні.

Деталі

Повідомляється, що так само методично і планово, як окупанти облаштовували свій гарнізон, сили оборони об’єднанням своїх потужностей протидіяли цьому.

«Понад 2 місяці тривала операція. Це був цілий комплекс і каскад управлінських рішень, розрахунків сил та засобів, забору даних обстановки та застосування різнорідного озброєння і обладнання, вирахування тактики та стратегії ворога, вибудовування власних, більш ефективних, доцільних, часто нестандартних», - зазначається в повідомленні.

До участі було залучено угруповання різнорідних сил ВМС, ескадрилья Байрактарів, Повітряні сили, ракетні війська і артилерія, підрозділи Держприкордонслужби, СБУ та розвідки, також інші підрозділи зі складу оперативно-стратегічного угруповання військ "Олександрія".

Оперативне командування "Південь" повідомляє, що в операції було кілька етапів.

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«По-перше, це обрізання шляхів логістичного забезпечення, коли уражався корабельно-катерний склад, судна забезпечення і техніка, якою ворог намагався облаштовувати гарнізон. На цьому етапі влучною роботою БПЛА «Байрактар» і з застосуванням партнерської збройної допомоги і вітчизняних технологій було уражено 4 швидкохідних патрульних катери типу «раптор», швидкісний десантний катер на повітряному каверні типу «серна», суттєві пошкодження отримав фрегат «адмірал ессен», а новий сучасний буксир «спасатель василий бех» переведений у підводний флот», - інформує командування.

Зазначається, що тим не менш, за розвідданими на острів було доправлено близько трьох десятків одиниць техніки: ЗРК “Тор-М2” та ТЗМ до нього, 4 ЗГРК “Панцирь-С1”, 2 РСЗВ “Град” та “Торнадо-Г”, 1 ББМ, 3 військові автомобілі, 2 дизель-генератори і ще близько півтора десятки об'єктів ретельно замаскованих сіткою.

Після потоплення «москви», що своєю протиповітряною обороною забезпечувала прикриття корабельного угруповання в морі, рашисти й вирішили створити собі з острова, так би мовити стаціонарний крейсер.

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«Але виважене й ретельне вивчення ситуації, потужне планування та підготовка до найактивнішого етапу дали свій результат. Раптово і влучно було уражено командний пункт, засоби перешкод та розвідки, які окупаційні війська розташували на вкрадених бурових установках в Одеському газоконденсатному родовищі. Крім самих втрат це справило ще й переконливе враження на ворога щодо відчайдушності та справжніх потужностей сил оборони півдня України», - йдеться в повідомленні.

Окрім того, в умовах нанесення противником авіаційних, ракетних ударів, радіоелектронного подавлення, обмеженого маневру своїх артилерійських вогневих засобів мета операції була досягнута, шляхом постійного вогневого впливу, порушення логістичного забезпечення між материковою частиною і гарнізоном противника на острові, яке здійснювалося морським шляхом, деморалізацією особового складу противника. Противник залишив о. Зміїний, знищивши вогневі засоби, які не були уражені.

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Всього підтверджено знищення:

  • 3 ЗГРК “Панцирь-С1”,
  • 1 ЗРК “Тор-М2” та ТЗМ до нього,
  • 1 РЛС “Мис”,
  • 1 РСЗВ "Торнадо-Г",
  • 1 РСЗВ "Град",
  • 1 система РЕБ,
  • 1 маломірний катер,
  • 2 ББМ,
  • 8 одиниць автотехніки,
  • 1 склад боєприпасів.

Загальні ж втрати російських окупаційних військ на острові складають понад 900 млн доларів.

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