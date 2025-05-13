В одном из районов Одессы прогремел взрыв, есть травмированный
Киев • УНН
В Хаджибейском районе Одессы прогремел взрыв. Полиция сообщает об одном травмированном мужчине во дворе частного дома, обстоятельства происшествия выясняются.
В Хаджибейском районе Одессы прогремел взрыв, известно об одном травмированном, передает УНН со ссылкой на полицию Одесской области.
Полицейские устанавливают обстоятельства взрыва в Хаджибейском районе Одессы. В настоящее время известно о травмировании одного мужчины во дворе частного дома
По данным правоохранителей, информация о пострадавших уточняется.
Добавим
На место происшествия направлена следственно-оперативная группа территориального подразделения полиции и взрывотехников.
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