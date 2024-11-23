Под Киевом в квартире взорвалась граната, пострадала женщина

В пристоличных Броварах в квартире взорвалась граната, пострадала 52-летняя женщина, передает УНН со ссылкой на полицию Киевской области.

Детали

В полицию поступило сообщение о взрыве в одном из домов Броваров.

Предварительно правоохранители установили, что в квартире взорвалась граната. В результате ранения получила 52-летняя женщина. Пострадавшую с травмами двух рук доставили в больницу.

На месте происшествия работают полицейские Броварского управления полиции, взрывотехники Киевщины, спасатели и медики.

Сейчас продолжаются следственные действия, по завершению которых события будет предоставлена правовая квалификация.

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