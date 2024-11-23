Под Киевом в квартире взорвалась граната, пострадала женщина
Киев • УНН
В квартире в Броварах взорвалась граната, в результате чего 52-летняя женщина получила ранения рук. На месте работают правоохранители, взрывотехники и спасатели.
В пристоличных Броварах в квартире взорвалась граната, пострадала 52-летняя женщина, передает УНН со ссылкой на полицию Киевской области.
Детали
В полицию поступило сообщение о взрыве в одном из домов Броваров.
Предварительно правоохранители установили, что в квартире взорвалась граната. В результате ранения получила 52-летняя женщина. Пострадавшую с травмами двух рук доставили в больницу.
На месте происшествия работают полицейские Броварского управления полиции, взрывотехники Киевщины, спасатели и медики.
Сейчас продолжаются следственные действия, по завершению которых события будет предоставлена правовая квалификация.
На Черниговщине в доме взорвалась граната: есть пострадавшие17 окт. 2024, 14:14 • 12747 просмотров