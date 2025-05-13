В одному з районів Одеси пролунав вибух, є травмований
Київ • УНН
У Хаджибейському районі Одеси пролунав вибух. Поліція повідомляє про одного травмованого чоловіка у дворі приватного будинку, обставини події з'ясовуються.
У Хаджибейському районі Одеси пролунав вибух, відомо про одного травмованого, передає УНН із посиланням на поліцію Одеської області.
Поліцейські встановлюють обставини вибуху в Хаджибейському районі Одеси. Наразі відомо про травмування одного чоловіка у дворі приватного будинку
За даними правоохоронців, інформація про потерпілих уточнюється.
Додамо
На місце події скеровано слідчо-оперативну групу територіального підрозділу поліції та вибухотехніків.
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