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CNN: Келлог і Віткофф збираються до Стамбула на очікувані переговори України та рф, можливе приєднання Трампа тисне на путіна
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В одному з районів Одеси пролунав вибух, є травмований

Київ • УНН

 • 194 перегляди

У Хаджибейському районі Одеси пролунав вибух. Поліція повідомляє про одного травмованого чоловіка у дворі приватного будинку, обставини події з'ясовуються.

В одному з районів Одеси пролунав вибух, є травмований

У Хаджибейському районі Одеси пролунав вибух, відомо про одного травмованого, передає УНН із посиланням на поліцію Одеської області.

Поліцейські встановлюють обставини вибуху в Хаджибейському районі Одеси. Наразі відомо про травмування одного чоловіка у дворі приватного будинку 

- йдеться у повідомленні.

За даними правоохоронців, інформація про потерпілих уточнюється.

Додамо

На місце події скеровано слідчо-оперативну групу територіального підрозділу поліції та вибухотехніків.

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