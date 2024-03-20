В Одесской области уничтожены два вражеских разведывательных беспилотника

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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sili-samooboroni-yaponiiСилы самообороны Японии
odessaОдесса
Эксклюзив
SEVOTECH просит "Львовский арсенал" до 1 апреля забрать снаряды для МОУ - документ
  •  35356 просмотра

SEVOTECH просит "Львовский арсенал" до 1 апреля забрать снаряды для МОУ - документ

Эксклюзив
Аллерголог рассказала, на что весной может быть аллергия и как с ней бороться
  •  45291 просмотра

Аллерголог рассказала, на что весной может быть аллергия и как с ней бороться

Эксклюзив
Гетманцев обманул депутатов, которые стали соавторами законопроекта о "клубе белого бизнеса", на самом деле там преференции для избранных - Южанина
  •  110809 просмотра

Гетманцев обманул депутатов, которые стали соавторами законопроекта о "клубе белого бизнеса", на самом деле там преференции для избранных - Южанина

Эксклюзив
Весеннее равноденствие: астролог рассказала о важности этого дня
  •  127622 просмотра

Весеннее равноденствие: астролог рассказала о важности этого дня

Эксклюзив
Во "Львовском арсенале" отказались комментировать непоставки мин для армии по контракту с МО
19 марта 2024, 16:17  •  131423 просмотра

Во "Львовском арсенале" отказались комментировать непоставки мин для армии по контракту с МО

Эксклюзив
Все, к чему прикасается Гетманцев, убивает украинскую экономику - эксперт
19 марта 2024, 11:51  •  127187 просмотра

Все, к чему прикасается Гетманцев, убивает украинскую экономику - эксперт

Эксклюзив
Фонд гарантирования вкладов продает имущество банков по заниженным ценам - владелец "Мегабанка"
19 марта 2024, 08:24  •  124971 просмотра

Фонд гарантирования вкладов продает имущество банков по заниженным ценам - владелец "Мегабанка"

Эксклюзив
путин "неожиданно" выиграл выборы в рф: как отреагировали "коллеги"-диктаторы и цивилизованный мир
18 марта 2024, 18:47  •  232422 просмотра

путин "неожиданно" выиграл выборы в рф: как отреагировали "коллеги"-диктаторы и цивилизованный мир

Эксклюзив
НАПК подтвердило, что проводит проверку использования руководителем Фонда гарантирования вкладов Рекрут авто банка, находящегося в процессе ликвидации
18 марта 2024, 09:47  •  142896 просмотра

НАПК подтвердило, что проводит проверку использования руководителем Фонда гарантирования вкладов Рекрут авто банка, находящегося в процессе ликвидации

Эксклюзив
Законопроект Гетманцева о "клубе белого бизнеса" нарушает Конституцию Украины - эксперт
18 марта 2024, 08:54  •  134606 просмотра

Законопроект Гетманцева о "клубе белого бизнеса" нарушает Конституцию Украины - эксперт

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18 марта 2024, 18:47  •  232422 просмотра
Балканские страны не продают напрямую вооружение Украине: почему и как приходится действовать МОУ

Балканские страны не продают напрямую вооружение Украине: почему и как приходится действовать МОУ

18 марта 2024, 13:13  •  209612 просмотра
Отсутствие логики: ДОТ пытаются критиковать за то, что украинские бойцы не будут голодными

Отсутствие логики: ДОТ пытаются критиковать за то, что украинские бойцы не будут голодными

15 марта 2024, 12:36  •  351890 просмотра
Мэра Винницы Моргунова "пристыдили" минимальными расходами из бюджета на помощь украинской армии: детали

Мэра Винницы Моргунова "пристыдили" минимальными расходами из бюджета на помощь украинской армии: детали

15 марта 2024, 08:49  •  365584 просмотра

В Одесской области уничтожены два вражеских разведывательных беспилотника

Два российских разведывательных беспилотника были сбиты украинскими силами противовоздушной обороны в Одесской области 20 марта 2023 года.

Война •   •  7751 просмотра
В Одесской области уничтожены два вражеских разведывательных беспилотника

Украина ожидает в апреле поставки первых партий снарядов от чешской инициативы - Шмыгаль

Украина ожидает получить первые партии снарядов в рамках чешской инициативы по поставке одного миллиона снарядов в апреле, что обеспечит критически важными боеприпасами поле боя.

Война •   •  9529 просмотра
Украина ожидает в апреле поставки первых партий снарядов от чешской инициативы - Шмыгаль

Украина рассчитывает на 1,5 млрд евро второго транша из 50-миллиардной программы ЕС в апреле - Минфин

Украина рассчитывает получить второй транш в размере 1,5 миллиарда евро из 50-миллиардной программы Европейского Союза в апреле этого года.

Экономика •   •  8923 просмотра
Украина рассчитывает на 1,5 млрд евро второго транша из 50-миллиардной программы ЕС в апреле - Минфин

Переплатили 1,4 млн грн за реконструкцию лестницы и брусчатку на Подоле: будут судить заместителя директора КП

Заместителя директора "Инженерного центра" будут судить за растрату 1,4 млн грн во время реконструкции лестницы и тротуара в Подольском районе Киева.

Киев •   •  10660 просмотра
Переплатили 1,4 млн грн за реконструкцию лестницы и брусчатку на Подоле: будут судить заместителя директора КП

Количество жертв ракетного удара по Харькову увеличилось до пяти

Пять человек погибли и семеро получили ранения в результате сегодняшнего ракетного удара по одному из районов Харькова.

Общество •   •  10404 просмотра
Количество жертв ракетного удара по Харькову увеличилось до пяти

МОК четко указал, что России не место в международном спорте - Минмолодежьспорта

МОК справедливо запретил россиянам участвовать в церемонии открытия Олимпийских игр 2024 года, указав, что России не место в международном спорте из-за использования ею спорта и спортсменов как инструмента гибридной войны против цивилизованного мира. Об этом глава Минмолодьспорта Матвей Бедный эксклюзивно заявил в комментарии "Трибуне".

спорт •   •  8513 просмотра
МОК четко указал, что России не место в международном спорте - Минмолодежьспорта

Эстония отказывается от "Филип Морис"

Силы обороны Эстонии запретили продукцию таких компаний, как PepsiCo, Mars, Nestle, Unilever, Mondelēz International, Philip Morris International и Japan Tobacco International, которые продолжают работать в России и поддерживать ее экономику и военную машину за счет налогов.

Война •   •  10270 просмотра
Эстония отказывается от "Филип Морис"

Шмыгаль во время встречи с президентом Евросовета призвал к скорейшему принятию переговорной рамки по вступлению в ЕС

Во время встречи с президентом Европейского Совета премьер-министр Украины Денис Шмыгаль отметил важность скорейшего принятия проекта переговорных рамок для вступления Украины в ЕС.

политика •   •  8428 просмотра
Шмыгаль во время встречи с президентом Евросовета призвал к скорейшему принятию переговорной рамки по вступлению в ЕС

В ВР предлагают обновить школьный предмет "Защита Украины": что предполагается

В Украине предлагают усовершенствовать систему начальной общевойсковой подготовки и обновить школьный предмет "Защита Украины", чтобы соответствовать современным потребностям и устранить противоречия между концепциями допризывной и начальной общевойсковой подготовки.

Общество •   •  8734 просмотра
В ВР предлагают обновить школьный предмет "Защита Украины": что предполагается

От Евпатории до Прибрежного российские войска превратили все пляжи в окопы

Российские войска вырыли окопы на всех пляжах от Евпатории до Прибрежного на юго-западе Крыма, готовясь к возможным военным действиям.

Война •   •  8554 просмотра
От Евпатории до Прибрежного российские войска превратили все пляжи в окопы