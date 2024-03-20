В Одесской области уничтожены два вражеских разведывательных беспилотника

МОК четко указал, что России не место в международном спорте - Минмолодежьспорта

МОК справедливо запретил россиянам участвовать в церемонии открытия Олимпийских игр 2024 года, указав, что России не место в международном спорте из-за использования ею спорта и спортсменов как инструмента гибридной войны против цивилизованного мира. Об этом глава Минмолодьспорта Матвей Бедный эксклюзивно заявил в комментарии "Трибуне".