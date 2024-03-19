В Одесской области ночью сбили два вражеских разведывательных беспилотника

Призывал молиться за Украину: в беларуси арестовали священника

Пастора в беларуси арестовали на 15 суток за призыв молиться за Украину во время проповеди в церкви. На суде он не признал себя виновным и заявил, что высказывание было вырвано из контекста и использовано в качестве примера для объяснения во время проповеди.