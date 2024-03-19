Армия рф за сутки атаковала 94 объекта инфраструктуры в 10 областях Украины - отчет

Российские войска за прошедшие сутки обстреляли 10 областей Украины, атаковав 110 населенных пунктов и 94 объекта инфраструктуры, свидетельствуют данные Ситуационного центра Министерства обороны Украины для Military Media Center, пишет УНН.

Детали

"По предоставленной Ситуационным центром Министерства обороны Украины информации для Military Media Center, за прошедшие сутки российские войска обстреляли территорию 10 областей Украины", - говорится в сообщении.

Всего из различных видов вооружения - минометы, танки, ствольная артиллерия, РСЗО, ЗРК, ОТРК, БПЛА и тактическая авиация, как указано, - "были атакованы 110 населенных пунктов и 94 объекта инфраструктуры".

Есть погибшие и раненые среди гражданских, количество жертв уточняется.

За сутки рф нанесла 7 ракетных ударов, 70 авиационных атак, 110 залповых обстрелов