За сутки рф нанесла 7 ракетных ударов, 70 авиационных атак, 110 залповых обстрелов

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Эксклюзив
путин "неожиданно" выиграл выборы в рф: как отреагировали "коллеги"-диктаторы и цивилизованный мир
  •  117685 просмотра

путин "неожиданно" выиграл выборы в рф: как отреагировали "коллеги"-диктаторы и цивилизованный мир

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НАПК подтвердило, что проводит проверку использования руководителем Фонда гарантирования вкладов Рекрут авто банка, находящегося в процессе ликвидации
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НАПК подтвердило, что проводит проверку использования руководителем Фонда гарантирования вкладов Рекрут авто банка, находящегося в процессе ликвидации

Эксклюзив
Законопроект Гетманцева о "клубе белого бизнеса" нарушает Конституцию Украины - эксперт
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Законопроект Гетманцева о "клубе белого бизнеса" нарушает Конституцию Украины - эксперт

Эксклюзив
Весеннее равноденствие перед лунным затмением: гороскоп для всех знаков Зодиака на 18 – 24 марта
  •  127223 просмотра

Весеннее равноденствие перед лунным затмением: гороскоп для всех знаков Зодиака на 18 – 24 марта

Эксклюзив
Защита Лиева предполагает, что САП вернула дело в ОГП из-за того, что не видит в нем перспектив
15 марта 2024, 23:06  •  190441 просмотра

Защита Лиева предполагает, что САП вернула дело в ОГП из-за того, что не видит в нем перспектив

Эксклюзив
Спецэкспортеры вооружения обязаны проводить инспекции производств и складских запасов - "Украинская бронетехника"
15 марта 2024, 12:49  •  190263 просмотра

Спецэкспортеры вооружения обязаны проводить инспекции производств и складских запасов - "Украинская бронетехника"

Эксклюзив
На фронте продолжается ротация: что это значит и в чем ее особенность на этот раз
15 марта 2024, 10:54  •  187429 просмотра

На фронте продолжается ротация: что это значит и в чем ее особенность на этот раз

Эксклюзив
Руководителя Фонда гарантирования вкладов Рекрут надо уволить, чтобы она не пятнала репутацию власти - эксперт
15 марта 2024, 08:44  •  170540 просмотра

Руководителя Фонда гарантирования вкладов Рекрут надо уволить, чтобы она не пятнала репутацию власти - эксперт

Эксклюзив
"Клубом белого бизнеса" Гетманцев хочет еще больше разбалансировать бизнес-среду или создать преференции приближенным компаниям - эксперт
15 марта 2024, 08:10  •  117790 просмотра

"Клубом белого бизнеса" Гетманцев хочет еще больше разбалансировать бизнес-среду или создать преференции приближенным компаниям - эксперт

Эксклюзив
Блокирование польско-украинской границы приведет к росту цен на ряд товаров - Ассоциация ритейлеров
14 марта 2024, 15:55  •  129611 просмотра

Блокирование польско-украинской границы приведет к росту цен на ряд товаров - Ассоциация ритейлеров

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За минувшие сутки рф нанесла 7 ракетных ударов, 70 авиаударов и 110 обстрелов из реактивных систем залпового огня по украинским позициям и населенным пунктам.

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Вражеский обстрел в Николаевской области, жертв среди мирного населения нет

В Николаевской области произошел вражеский артиллерийский обстрел. К счастью, не зафиксировано никаких пострадавших среди гражданского населения.

Война •   •  6573 просмотра
Вражеский обстрел в Николаевской области, жертв среди мирного населения нет

МИД призывает продолжить системное давление на рф, чтобы прекратить российские зверства и террор в Украине

Совет ООН по правам человека обсудит доклад, содержащий шокирующие доказательства российских военных преступлений в Украине, включая пытки, убийства, изнасилования, незаконные задержания, принудительные депортации и нападения на культурные объекты.

Война •   •  11648 просмотра
МИД призывает продолжить системное давление на рф, чтобы прекратить российские зверства и террор в Украине

Amazon, Microsoft и Google запретят использование облачных сервисов в рф с 20 марта

Крупнейшие облачные провайдеры Amazon, Microsoft и Google прекратят доступ к своим облачным сервисам для российских пользователей с 20 марта 2024 года в связи с санкциями ЕС против РФ.

Экономика •   •  15859 просмотра
Amazon, Microsoft и Google запретят использование облачных сервисов в рф с 20 марта

19 марта: День клиента, начало Международной недели вежливости на дорогах

19 марта во многих странах отмечают День клиента, чтобы выразить благодарность покупателям и привлечь потенциальных потребителей с помощью акций, скидок и развлечений.

УНН Lite •   •  11606 просмотра
19 марта: День клиента, начало Международной недели вежливости на дорогах

Шведские врачи пытаются спасти конечности раненым украинским солдатам

Врачи Швеции прилагают усилия, чтобы спасти и восстановить функции конечностей украинских солдат, раненых в войне с рф, с помощью сложных процедур в больнице Каролинского университета в Стокгольме.

Война •   •  15510 просмотра
Шведские врачи пытаются спасти конечности раненым украинским солдатам

СБУ задержала 8 организаторов схем уклонения от военной службы

Служба безопасности Украины задержала 8 организаторов мошеннических схем, которые помогали военнообязанным избегать службы.

Криминал и ЧП •   •  13416 просмотра
СБУ задержала 8 организаторов схем уклонения от военной службы

Трамп не смог обеспечить залог в $454 млн для апелляции по делу о мошенничестве

Бывший президент США Дональд Трамп не смог обеспечить залог в 454 миллиона долларов для апелляции по делу о мошенничестве в Нью-Йорке, поскольку ни одна страховая компания не согласилась гарантировать такую большую сумму.

политика •   •  17349 просмотра
Трамп не смог обеспечить залог в $454 млн для апелляции по делу о мошенничестве

На Херсонщине разоблачены 4 мужчин, которые торговали оружием и наркотиками

В Херсонской области полиция задержала преступную группировку, которая занималась торговлей оружием и наркотиками. Во время обысков было изъято оружие, боеприпасы, наркотики.

Криминал и ЧП •   •  14640 просмотра
На Херсонщине разоблачены 4 мужчин, которые торговали оружием и наркотиками

Украинские фермеры засеяли более 128 000 гектаров гектаров яровых культур

Несмотря на продолжающуюся войну, украинские фермеры засеяли 128,1 тыс. га зерновыми и зернобобовыми культурами в 14 областях страны.

Война •   •  18251 просмотра
Украинские фермеры засеяли более 128 000 гектаров гектаров яровых культур