путин "неожиданно" выиграл выборы в рф: как отреагировали "коллеги"-диктаторы и цивилизованный мир
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путин "неожиданно" выиграл выборы в рф: как отреагировали "коллеги"-диктаторы и цивилизованный мирЭксклюзив
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За сутки рф нанесла 7 ракетных ударов, 70 авиационных атак, 110 залповых обстрелов
За минувшие сутки рф нанесла 7 ракетных ударов, 70 авиаударов и 110 обстрелов из реактивных систем залпового огня по украинским позициям и населенным пунктам.
Вражеский обстрел в Николаевской области, жертв среди мирного населения нет
В Николаевской области произошел вражеский артиллерийский обстрел. К счастью, не зафиксировано никаких пострадавших среди гражданского населения.
МИД призывает продолжить системное давление на рф, чтобы прекратить российские зверства и террор в Украине
Совет ООН по правам человека обсудит доклад, содержащий шокирующие доказательства российских военных преступлений в Украине, включая пытки, убийства, изнасилования, незаконные задержания, принудительные депортации и нападения на культурные объекты.
Amazon, Microsoft и Google запретят использование облачных сервисов в рф с 20 марта
Крупнейшие облачные провайдеры Amazon, Microsoft и Google прекратят доступ к своим облачным сервисам для российских пользователей с 20 марта 2024 года в связи с санкциями ЕС против РФ.
19 марта: День клиента, начало Международной недели вежливости на дорогах
19 марта во многих странах отмечают День клиента, чтобы выразить благодарность покупателям и привлечь потенциальных потребителей с помощью акций, скидок и развлечений.
Шведские врачи пытаются спасти конечности раненым украинским солдатам
Врачи Швеции прилагают усилия, чтобы спасти и восстановить функции конечностей украинских солдат, раненых в войне с рф, с помощью сложных процедур в больнице Каролинского университета в Стокгольме.
СБУ задержала 8 организаторов схем уклонения от военной службы
Служба безопасности Украины задержала 8 организаторов мошеннических схем, которые помогали военнообязанным избегать службы.
Трамп не смог обеспечить залог в $454 млн для апелляции по делу о мошенничестве
Бывший президент США Дональд Трамп не смог обеспечить залог в 454 миллиона долларов для апелляции по делу о мошенничестве в Нью-Йорке, поскольку ни одна страховая компания не согласилась гарантировать такую большую сумму.
На Херсонщине разоблачены 4 мужчин, которые торговали оружием и наркотиками
В Херсонской области полиция задержала преступную группировку, которая занималась торговлей оружием и наркотиками. Во время обысков было изъято оружие, боеприпасы, наркотики.
Украинские фермеры засеяли более 128 000 гектаров гектаров яровых культур
Несмотря на продолжающуюся войну, украинские фермеры засеяли 128,1 тыс. га зерновыми и зернобобовыми культурами в 14 областях страны.