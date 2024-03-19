За сутки рф нанесла 7 ракетных ударов, 70 авиационных атак, 110 залповых обстрелов

За сутки произошло 61 боевое столкновение. рф нанесла 7 ракетных и 70 авиационных ударов. Совершено 110 обстрелов из реактивных систем залпового огня.

Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ, передает УНН.

Детали

За прошедшие сутки произошло 61 боевое столкновение, в результате которых россияне нанесли 7 ракетных и 70 авиационных ударов, а также совершили 110 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям украинских войск и населенным пунктам.

Поэтому населенные пункты в Сумской, Донецкой и Запорожской областях подверглись авиационным ударам. Также под артиллерийским огнем оказались около 120 населенных пунктов в разных областях, включая Черниговскую, Сумскую, Харьковскую, Луганскую, Донецкую, Запорожскую, Днепропетровскую, Херсонскую и Николаевскую.

Ситуация на направлениях:

Волынский и Полесский: без изменений.

Северский и Слобожанский: враг сохраняет военное присутствие в приграничных районах.

Купянский: ВСУ отбили 3 атаки оккупантов в Харьковской области.

Лиманский: Силы обороны отбили 4 атаки противника в районах населенных пунктов Донецкой области.

Бахмутский: Защитники отбили 7 атак оккупантов в Донецкой области.

Авдеевский: ВСУ отбили 9 атак противника в районах населенных пунктов Донецкой области.

Новопавловский: россияне 25 раз пытался прорвать оборону наших войск.

Ореховский: Силы обороны отбили 9 атак противника в районах Донецкой и Запорожской областей.

Херсонский: оккупанты совершили 3 безуспешных штурма позиций.

Добавим

Авиация Сил обороны нанесла удары по 9 районам сосредоточения вражеского военного персонала, вооружения и техники. Подразделения ракетных войск поразили 1 средство противовоздушной обороны противника.

За сутки рф нанесла 14 ракетных ударов, 75 авиационных атак, 95 залповых обстрелов