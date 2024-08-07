В Одесской области разоблачили чиновника воинской части, который незаконно получил 20 миллионов гривен боевых выплат

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Киев  •  УНН

7 августа 2024, 13:22  •  8531 просмотра

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ГБР разоблачило схему уклонения военнослужащих от службы в Одесской области. Заместитель командира части и сообщники оформили более 20 человек, получив до 20 млн грн. Подозреваемому грозит до 12 лет заключения.

Правоохранители разоблачили заместителя командира воинской части из Одесской области, который участвовал в организации уклонения отдельных военнослужащих от несения службы. Об этом заявили в Государственном бюро расследований, передает УНН.

Детали

Следователи выяснили, что фигурант вместе с и сообщниками организовали схему, по которой некоторые военнослужащие части находились дома, а согласно документам - находились на службе и получали за это соответствующее денежное обеспечение.

Свои зарплатные банковские карты эти военные отдавали организаторам схемы, которые вместо них получали все выплаты. По предварительным данным, за время действия схемы дельцы успели оформить более 20 человек и получить от них до 20 млн грн.

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2 августа 2024 года ГБР совместно с Нацполицией задержали заместителя командира воинской части и некоторых военнослужащих. Во время обысков у них обнаружили и изъяли огнестрельное оружие и боеприпасы, наркотические средства и более 118 тыс. долларов США.  Заместителю командира воинской части сообщено о подозрении в превышении служебных полномочий и в пособничестве в уклонении от несения военной службы (ч. 5 ст. 426-1, ч. 5 ст. 27, ч. 4 ст. 409 УК Украины)

- резюмировали в ГБР.

Мужчине избрана мера пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой внесения залога в сумме 20 млн грн. Подозреваемому грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 12 лет.

Следствие продолжается, устанавливаются другие лица, причастные к организации схемы. Также принимаются меры для ареста имущества фигурантов для возмещения нанесенного государству ущерба.

Напомним

Командира Военно-морских сил Украины задержали за получение взяток в размере до 150 000 гривен в месяц от подчиненных за предоставление им отпусков на берег.

Владимир Омельченко

Владимир Омельченко

ВойнаКриминал и ЧП
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