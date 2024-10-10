В Одесской области открыт новый центр ментального здоровья
Киев • УНН
В Одесской области состоялись мероприятия в рамках программы «Ты как?». Открыта выставка детских рисунков, новый центр ментального здоровья и представлена сеть учреждений психологической поддержки.
Сегодня, 10 октября, во Всеукраинский день ментального здоровья, под лозунгом «Устойчивость одного - устойчивость миллионов!», в Одесской области проведен ряд важных мероприятий в рамках программы Елены Зеленской «Ты как?». Об этом информирует глава Одесской облгосадминистрации Олег Кипер, передает УНН.
Одним из ключевых событий стала выставка «В мыслях и в сердце», где было представлено более 1000 рисунков, созданных детьми, женщинами и родителями наших воинов. Каждая работа передает глубокие эмоции, переживания и надежды, демонстрируя, как внутренняя стойкость одного человека способна вдохновлять других. Также в Южном украинском национальном университете открыт новый центр ментального здоровья. Это пространство, где каждый может найти поддержку и помощь. Мы живем во времена, когда забота о себе не менее важна, чем карьерные или образовательные достижения. Центр станет местом, где люди смогут восстановить гармонию и обрести внутренний покой
Кипер рассказал, что в рамках внедрения программы «Ты как?» в Одесской области уже работают 4 центра ментального здоровья, 2 центра жизнестойкости, Ветеран Хаб, 17 образовательных центров психологической поддержки, 1 центр стрессоустойчивости и 50 учреждений здравоохранения, оказывающих помощь по программе сопровождения людей с психическими расстройствами.
Работаем дальше с заботой о ментальном здоровье каждого