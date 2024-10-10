На Одещині відкрито новий центр ментального здоровʼя

Сьогодні, 10 жовтня, у Всеукраїнський день ментального здоров’я, під гаслом "Стійкість одного — стійкість мільйонів!", на Одещині проведено низку важливих заходів у рамках програми Олени Зеленської "Ти як?". Про це інформує очільник Одеської облдержадміністрації Олег Кіпер, передає УНН.

Однією з ключових подій стала виставка "В думках і в серці", де було представлено понад 1000 малюнків, створених дітьми, жінками та батьками наших воїнів. Кожна робота передає глибокі емоції, переживання та надії, демонструючи, як внутрішня стійкість однієї людини здатна надихати інших. Також у Південному українському національному університеті відкрито новий центр ментального здоров’я. Це простір, де кожен може знайти підтримку та допомогу. Ми живемо у часи, коли турбота про себе є не менш важливою, ніж кар’єрні чи освітні досягнення. Центр стане місцем, де люди зможуть відновити гармонію та знайти внутрішній спокій