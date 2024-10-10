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На Одещині відкрито новий центр ментального здоровʼя

На Одещині відкрито новий центр ментального здоровʼя

Київ • УНН

 • 18899 перегляди

В Одеській області відбулися заходи в рамках програми "Ти як?". Відкрито виставку дитячих малюнків, новий центр ментального здоров'я та представлено мережу закладів психологічної підтримки.

Сьогодні, 10 жовтня, у Всеукраїнський день ментального здоров’я, під гаслом "Стійкість одного — стійкість мільйонів!", на Одещині проведено низку важливих заходів у рамках програми Олени Зеленської "Ти як?". Про це інформує очільник Одеської облдержадміністрації Олег Кіпер, передає УНН.

Однією з ключових подій стала виставка "В думках і в серці", де було представлено понад 1000 малюнків, створених дітьми, жінками та батьками наших воїнів. Кожна робота передає глибокі емоції, переживання та надії, демонструючи, як внутрішня стійкість однієї людини здатна надихати інших. Також у Південному українському національному університеті відкрито новий центр ментального здоров’я. Це простір, де кожен може знайти підтримку та допомогу. Ми живемо у часи, коли турбота про себе є не менш важливою, ніж кар’єрні чи освітні досягнення. Центр стане місцем, де люди зможуть відновити гармонію та знайти внутрішній спокій

- пише він.

Кіпер розповів, що в рамках впровадження програми "Ти як?" на Одещині вже працюють 4 центри ментального здоров’я, 2 центри життєстійкості, Ветеран Хаб, 17 освітніх центрів психологічної підтримки, 1 центр стресостійкості та 50 закладів охорони здоров’я, що надають допомогу за програмою супроводу людей з психічними розладами.

Працюємо далі з турботою про ментальне здоров’я кожного

- резюмував він
Лілія Подоляк

Лілія Подоляк

СуспільствоЗдоров'яПодії
odeska-oblastОдеська область
olena-zelenskaОлена Зеленська

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