В Одесской области мужчина взорвал гранату в доме друга, есть раненые

В Одесской области в одном из частных домов взорвалась граната. Его хозяина госпитализировали в тяжелом состоянии. Об этом сообщили в полиции Одесской области, передает УНН.

Детали

В полиции рассказали, что чрезвычайная ситуация произошла в субботу, 27 января. В одном из домовладений взорвали взрывчатку.

По данным правоохранителей, инцидент случился во время застолья. Хозяин поместья находился дома с гостем.

Известно, что в этот период времени он достал из кармана предмет, похожий на гранату, и этот предмет взорвался.

В результате взрыва хозяин получил тяжелые ранения. Его забрали в больницу. В доме следователи совместно с взрывотехниками полиции провели неотложный обыск. Дома у пострадавшего обнаружили 89 патронов различного калибра и остатки взрывного устройства.

Досудебное расследование события будет происходить по статьям ношение, хранение, приобретение, передача или сбыт огнестрельного оружия (кроме гладкоствольного охотничьего), боевых припасов, взрывчатых веществ или взрывных устройств без предусмотренного законом разрешения).

Также проведут экспертизы, которые установят происхождение боевых припасов и взрывчатых веществ.

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