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На Одещині чоловік підірвав гранату у будинку друга, є поранені

На Одещині чоловік підірвав гранату у будинку друга, є поранені

Київ • УНН

 • 27734 перегляди

Чоловік підірвав гранату під час вечірки у власному будинку в Одеській області, серйозно поранивши себе. Поліція знайшла на місці події боєприпаси та залишки вибухового пристрою і розпочала розслідування.

На Одещині в одному з приватних будинків вибухнула граната. Його господаря госпіталізували у важкому стані. Про це повідомили у поліції Одещини, передає УНН.

Деталі

У поліції розповіли, що надзвичайна ситуація сталася у суботу, 27 січня. В одному із домоволодінь підірвали вибухівку.

За даними правоохоронців, інцидент трапився під час гостин. Господар маєтку перебував вдома із гостем.

Відомо, що у цей період часу він дістав з кишені предмет, схожий на гранату, і цей предмет вибухнув.

Унаслідок вибуху господар отримав важкі поранення. Його забрали до лікарні. У будинку слідчі спільно з вибухотехніками поліції провели невідкладний обшук. Вдома у постраждалого виявили 89 патронів різного калібру та рештки вибухового пристрою.

Досудове розслідування події відбуватиметься за статтями носіння, зберігання, придбання, передача чи збут вогнепальної зброї (крім гладкоствольної мисливської), бойових припасів, вибухових речовин або вибухових пристроїв без передбаченого законом дозволу).

Також проведуть експертизи, які встановлять походження бойових припасів та вибухових речовин.

Гроші на крові: на Одещині викрили ексдиректора обласної "швидкої" на закупівлі Z-бинтів втридорога19.01.24, 14:47 • 32096 переглядiв

Лілія Подоляк

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