В Одесской области двое подростков пытали 12-летнего парня: полиция задержала злоумышленников

В Белгород-Днестровском районе Одесской области правоохранители задержали двух подростков, которые в конце мая пытали 12-летнего парня. О преступлении стало известно после публикации видео в соцсетях. Юношам грозит до 10 лет заключения, продолжается следствие. Об этом сообщило Главное Управление Национальной полиции Украины в Одесской области, передает УНН.

Происшествие произошло в Белгород-Днестровском районе в конце мая. О нем стало известно вчера, 8 июня, после того, как в одной из социальных сетей было опубликовано видео, сделанное одним из фигурантов на месте совершенного преступления.

Полицейские задержали двух подростков за пытки 12-летнего парня. Решается вопрос об уведомлении фигурантам о подозрении. Им грозит лишение свободы

Правоохранители добавляют, что они установили правонарушителей, которыми оказались двое товарищей 16 и 17 лет. Решается вопрос об избрании меры пресечения.

Согласно санкции ч. 2 ст. 127 Уголовного кодекса Украины, это преступление наказывается лишением свободы на срок до 10 лет