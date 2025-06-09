В Одесской области двое подростков пытали 12-летнего парня: полиция задержала злоумышленников
Киев • УНН
В Белгород-Днестровском районе полиция задержала двух подростков, которые пытали 12-летнего парня. Им грозит до 10 лет лишения свободы по статье о пытках.
В Белгород-Днестровском районе Одесской области правоохранители задержали двух подростков, которые в конце мая пытали 12-летнего парня. О преступлении стало известно после публикации видео в соцсетях. Юношам грозит до 10 лет заключения, продолжается следствие. Об этом сообщило Главное Управление Национальной полиции Украины в Одесской области, передает УНН.
Детали
Происшествие произошло в Белгород-Днестровском районе в конце мая. О нем стало известно вчера, 8 июня, после того, как в одной из социальных сетей было опубликовано видео, сделанное одним из фигурантов на месте совершенного преступления.
Полицейские задержали двух подростков за пытки 12-летнего парня. Решается вопрос об уведомлении фигурантам о подозрении. Им грозит лишение свободы
Правоохранители добавляют, что они установили правонарушителей, которыми оказались двое товарищей 16 и 17 лет. Решается вопрос об избрании меры пресечения.
Внимание, видео 18+!!!
Согласно санкции ч. 2 ст. 127 Уголовного кодекса Украины, это преступление наказывается лишением свободы на срок до 10 лет
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