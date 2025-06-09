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На Одещині двоє підлітків катували 12-річного хлопця: поліція затримала зловмисників

Київ • УНН

 • 834 перегляди

У Білгород-Дністровському районі поліція затримала двох підлітків, які катували 12-річного хлопця. Їм загрожує до 10 років позбавлення волі за статтею про катування.

На Одещині двоє підлітків катували 12-річного хлопця: поліція затримала зловмисників

У Білгород-Дністровському районі Одещини правоохоронці затримали двох підлітків, які наприкінці травня катували 12-річного хлопця. Про злочин стало відомо після публікації відео в соцмережах. Юнакам загрожує до 10 років ув’язнення, триває слідство. Про це повідомило Головне Управління Національної поліції України в Одеській області, передає УНН.

Деталі

Подія сталася у Білгород-Дністровському районі наприкінці травня. Про неї стало відомо, вчора, 8 червня, після того, як в одній із соціальних мереж було опубліковане відео, зроблене одним із фігурантів на місці скоєного злочину.

Поліцейські затримали двох підлітків за катування 12-річного хлопця. Вирішується питання щодо повідомлення фігурантам про підозру. Їм загрожує позбавлення волі

- йдеться в повідомленні.

Правоохоронці додають, що вони встановили правопорушників, якими виявилися двоє товаришів 16 та 17 років. Вирішується питання щодо обрання запобіжного заходу.

Увага, відео 18+!!!

Згідно з санкцією ч. 2 ст. 127 Кримінального кодексу України, цей злочин карається позбавленням волі на строк до 10 років

- додають у поліції.

Жінка та двоє дітей загинули в ДТП на Одещині: поліція встановлює обставини аварії09.06.25, 00:25 • 24731 перегляд

Альона Уткіна

Альона Уткіна

СуспільствоКримінал та НПУНН-Одеса
Національна поліція України
Одеська область
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