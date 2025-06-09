На Одещині двоє підлітків катували 12-річного хлопця: поліція затримала зловмисників

У Білгород-Дністровському районі Одещини правоохоронці затримали двох підлітків, які наприкінці травня катували 12-річного хлопця. Про злочин стало відомо після публікації відео в соцмережах. Юнакам загрожує до 10 років ув’язнення, триває слідство. Про це повідомило Головне Управління Національної поліції України в Одеській області, передає УНН.

Подія сталася у Білгород-Дністровському районі наприкінці травня. Про неї стало відомо, вчора, 8 червня, після того, як в одній із соціальних мереж було опубліковане відео, зроблене одним із фігурантів на місці скоєного злочину.

Поліцейські затримали двох підлітків за катування 12-річного хлопця. Вирішується питання щодо повідомлення фігурантам про підозру. Їм загрожує позбавлення волі

Правоохоронці додають, що вони встановили правопорушників, якими виявилися двоє товаришів 16 та 17 років. Вирішується питання щодо обрання запобіжного заходу.

Згідно з санкцією ч. 2 ст. 127 Кримінального кодексу України, цей злочин карається позбавленням волі на строк до 10 років