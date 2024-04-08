В Одесской области 16-летний подросток зарезал мать и сестру из-за отказа в карманных деньгах

В Одесской области в городе Ананьев подросток зарезал мать и младшую сестру, потому что ему отказали в карманных деньгах. Юноше грозит до 15 лет лишения свободы. Об убийстве рассказали в Нацполиции Одесской области, передает УНН.

Выяснено, что между юношей и матерью возник конфликт из-за ее отказа ему в карманных деньгах. Разозлившись, парень несколько раз ударил маму в шею кухонным ножом, а орудие преступления бросил в печь. Так же он поступил и с сестренкой, которая находилась в соседней комнате и невольно стала свидетелем преступления. Для убийства девочки злоумышленник использовал второй нож. - выяснили правоохранители.

Детали

По данным следствия, после содеянного, юноша пошел гулять по улицам города, где его и задержали правоохранители. Об убийстве матери и сестренки правоохранителям сообщил его 11-летний брат. Мальчик вернулся домой и обнаружил два трупа.

Тела матери и дочери отправили на судебно-медицинскую экспертизу. Предварительно, обе жертвы скончались на месте происшествия от острой кровопотери и ножевых ранений.

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С места происшествия полицейские изъяли орудие убийства, биоматериалы и другие вещественные доказательства, имеющие значение по делу. Криминалисты следственного управления ГУНП в Одесской области с помощью мобильной ДНК-лаборатории оперативно исследовали биологические следы, изъятые во время первоочередных следственных действий, и биологические образцы убитых и фигуранта. Результаты исследования подтвердили причастность парня к совершению данного преступления.

Сейчас парню объявили подозрение в убийстве, в том числе малолетнего ребенка. Это преступление квалифицируется по п.п. 1 и 2 ч. 2 ст. 115 Уголовного кодекса Украины. Юношу взяли под стражу на 60 суток, в качестве меры пресечения.

Следствие продолжается.