Убийство подростка на станции фуникулера в Киеве: правоохранителю сообщили о подозрении

Правоохранителю, который убил подростка на станции фуникулера в Киеве, сообщили о подозрении, передает УНН со ссылкой на ГБР.

... сообщено о подозрении в умышленном убийстве (ч. 1 ст. 115 УК Украины). Санкция статьи предусматривает наказание - до 15 лет лишения свободы. Сейчас продолжаются следственные действия. Работники ГБР будут просить суд избрать ему меру пресечения в виде содержания под стражей - говорится в сообщении.

Детали

7 апреля на станции столичного фуникулера возник конфликт между мужчиной, который служит водителем в Управлении государственной охраны, и несовершеннолетним. После выхода из вагона на верхней станции правоохранитель толкнул подростка. Тот упал, разбил головой стекло, получив смертельный порез шеи.

Несовершеннолетний скончался на месте происшествия.

Задержанный правоохранитель уже отстранен от выполнения своих обязанностей. Его командование оказывает полное содействие в проведении неотложных следственных действий.