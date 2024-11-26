В одесситки, которая способствовала уклонистам пересечь границу, изъяли золотые слитки
Киев • УНН
38-летняя женщина из Одессы помогала военнообязанным избежать мобилизации из-за поддельных документов. Во время обыска обнаружено 270 печатей, 110 тыс. долларов и золотые слитки.
У жительницы Одессы, которая предлагала мужчинам призывного возраста услуги по изготовлению фиктивных документов для пересечения границы, изъяли поддельные печати, бланки документов, 110 тыс. долларов и золотые слитки. Об этом сообщила Львовская областная прокуратура, пишет УНН.
Детали
38-летняя жительница Одессы получила подозрение в содействии в незаконной переправке лица через государственную границу Украины, а также подделке печатей и официального документа (ч. 3 ст. 332, ч. 3 ст. 358 УК Украины).
По данным следствия, в 2024 году за денежное вознаграждение она способствовала военнообязанному избежать мобилизации и беспрепятственно пересечь госграницу на основании поддельного документа.
В частности, за 14 500 грн она изготавливала фиктивное свидетельство о рождении несуществующего ребенка. О такой "возможности" оповещала в объявлении в мессенджере Telegram.
В рамках уголовного производства по результатам обысков обнаружено и изъято более 270 поддельных печатей предприятий, учреждений и организаций, бланки документов и свидетельств о рождении детей, мобильные телефоны и компьютерную технику, с помощью которой это изготавливалось. А также почти 110 тыс. долларов и слитки золота весом 2,5 кг.
Решается вопрос об избрании подозреваемой меры пресечения.
Напомним
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