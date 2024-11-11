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В Украине ликвидировали новые "схемы для уклонистов": среди задержанных должностные лица МСЭК и врачи ВВК

Киев  •  УНН

14:30 • 1479 просмотра

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В разных регионах Украины задержаны должностные лица медкомиссий и больниц, которые помогали избежать призыва по фиктивным медсправкам. Злоумышленникам грозит до 10 лет заключения с конфискацией имущества.

Правоохранители ликвидировали новые схемы уклонения от мобилизации, которые действовали в разных регионах Украины. Среди задержанных - должностные лица медико-социальных экспертных комиссий и больниц, передает УНН со ссылкой на СБУ.

Как сообщили в СБУ, за взятки от 2 до 10 тыс. долларов чиновники помогали военнообязанным избежать призыва на основании фиктивных медзаключений.

В Кропивницком:

"с поличным" задержан хирург - член ВВК, когда он получал взятку за безосновательное признание призывника непригодным к службе.

На Днепропетровщине:

разоблачена руководительница отделения местной больницы, которая брала взятки за диагностику тяжелых заболеваний у близких родственников военнообязанных.

В дальнейшем это позволяло уклонистам сбежать от мобилизации за границу.

На Харьковщине:

подозрение получила еще одна чиновница МСЭК, участница масштабной схемы уклонения от призыва, которую Служба безопасности разоблачила в октябре этого года.

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Добавим

Находясь на должности врача-реабилитолога, она фальсифицировала историю болезней своих клиентов для назначения инвалидности.

По разоблаченным фактам фигурантам сообщено о подозрении (в соответствии с совершенными преступлениями) по следующим статьям Уголовного кодекса Украины:

▪️ ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 114-1 (препятствование законной деятельности ВСУ и других военных формирований, совершенное по предварительному сговору группой лиц);

▪️ ч. 3 ст. 368 (принятие предложения, обещания или получения неправомерной выгоды должностным лицом в крупном размере);

▪️ чч. 3, 4 ст. 358 (подделка документов, использование поддельных документов, совершенные по предварительному сговору группой лиц);

▪️ ч. 3 ст. 369-2 (злоупотребление влиянием).

Злоумышленникам грозит до 10 лет тюрьмы с конфискацией имущества.

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Антонина Туманова

Антонина Туманова

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