В Украине ликвидировали новые "схемы для уклонистов": среди задержанных должностные лица МСЭК и врачи ВВК
Киев • УНН
В разных регионах Украины задержаны должностные лица медкомиссий и больниц, которые помогали избежать призыва по фиктивным медсправкам. Злоумышленникам грозит до 10 лет заключения с конфискацией имущества.
Правоохранители ликвидировали новые схемы уклонения от мобилизации, которые действовали в разных регионах Украины. Среди задержанных - должностные лица медико-социальных экспертных комиссий и больниц, передает УНН со ссылкой на СБУ.
Как сообщили в СБУ, за взятки от 2 до 10 тыс. долларов чиновники помогали военнообязанным избежать призыва на основании фиктивных медзаключений.
В Кропивницком:
"с поличным" задержан хирург - член ВВК, когда он получал взятку за безосновательное признание призывника непригодным к службе.
На Днепропетровщине:
разоблачена руководительница отделения местной больницы, которая брала взятки за диагностику тяжелых заболеваний у близких родственников военнообязанных.
В дальнейшем это позволяло уклонистам сбежать от мобилизации за границу.
На Харьковщине:
подозрение получила еще одна чиновница МСЭК, участница масштабной схемы уклонения от призыва, которую Служба безопасности разоблачила в октябре этого года.
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Добавим
Находясь на должности врача-реабилитолога, она фальсифицировала историю болезней своих клиентов для назначения инвалидности.
По разоблаченным фактам фигурантам сообщено о подозрении (в соответствии с совершенными преступлениями) по следующим статьям Уголовного кодекса Украины:
▪️ ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 114-1 (препятствование законной деятельности ВСУ и других военных формирований, совершенное по предварительному сговору группой лиц);
▪️ ч. 3 ст. 368 (принятие предложения, обещания или получения неправомерной выгоды должностным лицом в крупном размере);
▪️ чч. 3, 4 ст. 358 (подделка документов, использование поддельных документов, совершенные по предварительному сговору группой лиц);
▪️ ч. 3 ст. 369-2 (злоупотребление влиянием).
Злоумышленникам грозит до 10 лет тюрьмы с конфискацией имущества.
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