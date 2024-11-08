Руководитель районной МСЭК на Кировоградщине разоблачена на получении взятки

Руководительница одной из районных МСЭК в Кировоградской области, которая также является депутатом горсовета, разоблачена на получении взятки и ей сообщено о подозрении. Об этом УНН сообщает со ссылкой на Офис Генпрокурора.

«При процессуальном руководстве Кировоградской областной прокуратуры разоблачена на получении неправомерной выгоды и сообщено о подозрении руководительнице одной из районных МСЭК коммунального учреждения «Кировоградское областное бюро медико-социальной экспертизы», которая также является депутатом горсовета (ч. 1 ст. 368 УК Украины)», - говорится в сообщении.

По данным следствия, подозреваемая обещала бывшему военнослужащему ВСУ, который в результате полученного ранения признан непригодным к военной службе, способствовать в установлении II группы инвалидности бессрочно. Денежное вознаграждение составляло 2 тысячи долларов.

Сейчас решается вопрос об избрании ей меры пресечения.

Дополнение

Заместительницу главного врача центральной МСЭК задержали за взятку. Чиновница требовала 2 тысячи долларов за содействие в получении II группы инвалидности для военнообязанного. Во время обысков у нее изъяли 20 тысяч долларов и документы по оформлению инвалидности.

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