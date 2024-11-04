В Раду внесли законопроект о ликвидации МСЭК: что изменится с 2025 года

Кабинет министров подал в Верховную Раду анонсированный законопроект о реформировании (ликвидации) МСЭК. Об этом сообщил нардеп Ярослав Железняк, передает УНН.

«Кабмин подал в Раду анонсированный законопроект о реформировании (ликвидации) МСЭК», - сообщил Железняк.

Информацию о внесении законопроекта в ВР подтвердил и представитель правительства в парламенте Тарас Мельничук.

«Кабинетом Министров Украины, как субъектом законодательной инициативы, зарегистрирован в Верховной Раде Украины: Проект Закона «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно внедрения оценивания повседневного функционирования лица» (рег. № 12178)», - сообщил Мельничук.

Как указано в карточке документа на сайте ВР, законопроект «передан на рассмотрение руководству», а также «направлен на рассмотрение Комитета».

Добавим

Законопроект направлен на создание нормативно-правовых основ по изменению подходов к проведению оценки определения потребностей и механизма их обеспечения для лиц с ограничением повседневного функционирования и реформирования системы медико-социальной экспертизы в Украине.

Проектом Закона предлагается внести изменения в ряд законодательных актов Украины, в частности, в Основы законодательства Украины о здравоохранении, законы Украины «О реабилитации в сфере здравоохранения», «Об основах социальной защищенности лиц с инвалидностью в Украине», «О реабилитации лиц с инвалидностью в Украине», «Об общеобязательном государственном пенсионном страховании», „О государственной социальной помощи лицам, не имеющим права на пенсию, и лицам с инвалидностью“, „Об общеобязательном государственном социальном страховании“, „О статусе ветеранов войны, гарантиях их социальной защиты“ и многих других, которыми:

- заменить устаревшую систему медико-социальной экспертизы стойких ограничений жизнедеятельности совершеннолетних лиц на оценку повседневного функционирования лица, что будет способствовать более эффективному прохождению медицинской экспертизы, и, при наличии для того оснований, предоставлять механизмы для юридической защиты на стадиях возможного обжалования решений;

- установить, что оценка повседневного функционирования лица проводится соответствующими экспертными комиссиями, которые формируются в кластерных и надкластерных учреждениях здравоохранения, и члены которых несут гражданскую, административную и уголовную ответственность в соответствии с законодательством;

- закрепить перечень функций экспертных комиссий, и отнести к ним, в частности, установление группы инвалидности, направление лица на дополнительное обследование, планирование и проведение повторного обследования и тому подобное;

- установить, что медицинское заключение о временной нетрудоспособности формируется на весь период продолжительности состояния, приводящего к временной потере трудоспособности;

- установить правила формирования индивидуальной программы реабилитации лица с инвалидностью и требования к содержанию, которая будет включать четыре раздела: результат оценки повседневного функционирования лица; индивидуальный план предоставления социальных услуг; индивидуальная образовательная траектория; индивидуальный план трудоустройства и тому подобное.

МСЭКи с 1 января заменят командами врачей-практиков: правительство одобрило законопроект

Напомним

С 1 января 2025 года в Украине планируют полностью ликвидировать МСЭКи, ведь система переходит на новый подход.

Сейчас функции центральной МСЭК возложены на Украинский государственный научно-исследовательский институт медико-социальных проблем инвалидности.