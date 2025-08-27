$41.400.03
Спецпредставитель президента США сообщил, хочет ли Путин завершить войну в Украине
26 августа, 16:15 • 82867 просмотра
Правительство разрешило выезд за границу мужчинам в возрасте от 18 до 22 лет
26 августа, 14:13 • 55956 просмотра
Магнитные бури в сентябре 2025: даты и советы для метеочувствительных
Эксклюзив
26 августа, 12:42 • 123241 просмотра
Испытание на прочность: как украинская авиация остается конкурентоспособной в условиях войны
26 августа, 10:16 • 144418 просмотра
Атакующие действия ВСУ вывели из строя 17% нефтеперерабатывающих мощностей России
Эксклюзив
26 августа, 11:32 • 144190 просмотра
Антигосударственный законопроект Кузьминых: как "реформы" нардепа уничтожают аптеки и играют на руку фармгигантам
Эксклюзив
26 августа, 11:23 • 57912 просмотра
Прощай, лето: какая погода ожидает украинцев осенью 2025 года
26 августа, 06:24 • 153562 просмотра
Учебный год 2025: какие изменения в образовательной программе ожидают школьников
26 августа, 05:36 • 64100 просмотра
Вето не отключает Starlink для Украины: у президента Польши прокомментировали заявление вице-премьера
Эксклюзив
25 августа, 15:56 • 57203 просмотра
Легализация криптовалют: шанс для Украины и дополнительные миллиарды для бюджета
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Все права защищены. © 2007 — 2025

В Одессе произошел масштабный природный пожар: для тушения привлекали дрон

Киев • УНН

 • 102 просмотра

В Одессе ликвидировано масштабное возгорание камыша на площади 9 га. Сильный ветер способствовал быстрому распространению огня, который тушили более 4 часов.

В Одессе произошел масштабный природный пожар: для тушения привлекали дрон

В Одессе произошел масштабный природный пожар, его распространению способствовал сильный ветер, в процессе тушения привлекали дрон, сейчас его ликвидировали, сообщили в ГСЧС Украины в среду, пишет УНН.

Детали

"Одесса: спасатели ликвидировали масштабное возгорание камыша на площади 9 га", - говорится в сообщении.

С помощью БПЛА чрезвычайники, как отмечается, провели разведку пожара с высоты.

"Из-за сильных порывов ветра огонь быстро распространялся, что значительно усложняло работу пожарных. Им понадобилось более 4 часов, чтобы полностью укротить огонь", - рассказали в ГСЧС.

Указано, что обошлось без пострадавших. Причина пожара устанавливается.

К ликвидации привлекались 39 спасателей и 10 единиц техники ГСЧС.

Природный пожар перекинулся на дома в Николаевской области28.07.25, 16:40 • 4079 просмотров

Юлия Шрамко

