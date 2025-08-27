В Одессе произошел масштабный природный пожар: для тушения привлекали дрон
Киев • УНН
В Одессе ликвидировано масштабное возгорание камыша на площади 9 га. Сильный ветер способствовал быстрому распространению огня, который тушили более 4 часов.
В Одессе произошел масштабный природный пожар, его распространению способствовал сильный ветер, в процессе тушения привлекали дрон, сейчас его ликвидировали, сообщили в ГСЧС Украины в среду, пишет УНН.
Детали
"Одесса: спасатели ликвидировали масштабное возгорание камыша на площади 9 га", - говорится в сообщении.
С помощью БПЛА чрезвычайники, как отмечается, провели разведку пожара с высоты.
"Из-за сильных порывов ветра огонь быстро распространялся, что значительно усложняло работу пожарных. Им понадобилось более 4 часов, чтобы полностью укротить огонь", - рассказали в ГСЧС.
Указано, что обошлось без пострадавших. Причина пожара устанавливается.
К ликвидации привлекались 39 спасателей и 10 единиц техники ГСЧС.
