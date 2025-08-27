В Одесі сталася масштабна природна пожежа: для гасіння залучали дрон

В Одесі сталася масштабна природна пожежа, її поширенню сприяв сильний вітер, у процесі гасіння залучали дрон, наразі її ліквідували, повідомили у ДСНС України у середу, пише УНН.

Деталі

"Одеса: рятувальники ліквідували масштабне займання очерету на площі 9 га", - ідеться у повідомленні.

За допомогою БПЛА надзвичайники, як зазначається, провели розвідку пожежі з висоти.

"Через сильні пориви вітру вогонь швидко розповсюджувався, що значно ускладнювало роботу вогнеборців. Їм знадобилося понад 4 години, щоб повністю приборкати вогонь", - розповіли у ДСНС.

Вказано, що обійшлося без постраждалих. Причина пожежі встановлюється.

До ліквідації залучали 39 рятувальників та 10 одиниць техніки ДСНС.

Природна пожежа перекинулася на будинки на Миколаївщині