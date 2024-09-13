В Одессе прогремел взрыв во время атаки вражеских беспилотников
Киев • УНН
В Одессе был слышен взрыв во время атаки вражеских беспилотников. Глава Одесской ОГА призвал жителей находиться в укрытиях, а Воздушные силы ВСУ предупредили об атаке «Шахедов» с Черного моря.
Во время атаки вражеских беспилотников в Одессе был слышен взрыв. Об этом сообщает Суспільне, передает УНН.
Детали
«В Одессе прогремел взрыв», - говорится в сообщении.
Председатель Одесской ОГА Олег Кипер призвал жителей Одессы и района находиться в укрытиях.
«Враг атакует ударными беспилотниками!» - написал он в Телеграмме.
Перед тем Воздушные сиды ВСУ предупредили об атаке «Шахедов» в Одесскую область с Черного моря. В Одесской области объявлена воздушная тревога.
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