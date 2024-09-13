В Одессе прогремел взрыв во время атаки вражеских беспилотников

Во время атаки вражеских беспилотников в Одессе был слышен взрыв. Об этом сообщает Суспільне, передает УНН.

Детали

«В Одессе прогремел взрыв», - говорится в сообщении.

Председатель Одесской ОГА Олег Кипер призвал жителей Одессы и района находиться в укрытиях.

«Враг атакует ударными беспилотниками!» - написал он в Телеграмме.

Перед тем Воздушные сиды ВСУ предупредили об атаке «Шахедов» в Одесскую область с Черного моря. В Одесской области объявлена воздушная тревога.

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