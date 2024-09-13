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В Одесі пролунав вибух під час атаки ворожих безпілотників

В Одесі пролунав вибух під час атаки ворожих безпілотників

Київ • УНН

 • 20154 перегляди

В Одесі було чутно вибух під час атаки ворожих безпілотників. Голова Одеської ОВА закликав жителів перебувати в укриттях, а Повітряні сили ЗСУ попередили про атаку "Шахедів" з Чорного моря.

Під час атаки ворожих безпілотників в Одесі було чутно вибух. Про це повідомляє Суспільне, передає УНН.

Деталі

"В Одесі пролунав вибух", - ідеться в дописі.

Голова Одеської ОВА Олег Кіпер закликав жителів Одеси та району перебувати в укриттях.

"Ворог атакує ударними безпілотниками!" - написав він у Телеграмі.

Перед тим Повітряні сиди ЗСУ попередили про атаку "Шахедів" на Одещину з Чорного моря. В Одеській області оголошено повітряну тривогу.

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Лілія Подоляк

Лілія Подоляк

ВійнаУНН-Одеса

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