В Одесі пролунав вибух під час атаки ворожих безпілотників
Київ • УНН
В Одесі було чутно вибух під час атаки ворожих безпілотників. Голова Одеської ОВА закликав жителів перебувати в укриттях, а Повітряні сили ЗСУ попередили про атаку "Шахедів" з Чорного моря.
Під час атаки ворожих безпілотників в Одесі було чутно вибух. Про це повідомляє Суспільне, передає УНН.
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"В Одесі пролунав вибух", - ідеться в дописі.
Голова Одеської ОВА Олег Кіпер закликав жителів Одеси та району перебувати в укриттях.
"Ворог атакує ударними безпілотниками!" - написав він у Телеграмі.
Перед тим Повітряні сиди ЗСУ попередили про атаку "Шахедів" на Одещину з Чорного моря. В Одеській області оголошено повітряну тривогу.
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