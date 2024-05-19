В Одессе прогремел взрыв, вероятно - баллистика

В городе Одесса объявили тревогу, впоследствии услышали взрыв. Городской голова Одессы и председатель ОГА призвали людей быть в укрытиях.

Вечером 19 мая в Одессе была объявлена тревога. На Telegram-канале городского головы Геннадия Труханова появилось сообщение о необходимости "пребывания в безопасных местах" из-за угрозы баллистики.

Председатель Одесской областной военной администрации Олег Кипер также сообщил об опасности:

Одесская область, будьте в укрытиях до отбоя! Это важно! - сообщил он.

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