В Харькове слышны взрывы, городской голова сообщил об опасности

В воскресенье днем, 19 мая, в Харькове объявлена воздушная тревога и снова раздаются взрывы. Об этом передает УНН, со ссылкой на сообщение мэра города Игоря Терехова в Telegram.

В Харькове несколько взрывов. Будьте осторожны!" - написал городской голова Харькова.

Напомним,

Два ракетных удара "Искандеров" попали в базу отдыха в Харьковском районе, в результате чего погибли 5 гражданских лиц и 16 получили ранения, в том числе 8 в критическом состоянии, а также 8-летняя девочка.