У Харкові чутно вибухи, міський голова повідомив про небезпеку

У неділю вдень, 19 травня, у Харкові оголошено повітряну тривогу і знову лунають вибухи. Про це передає УНН, із посиланням на повідомлення мера міста Ігоря Терехова у Telegram.

У Харкові кілька вибухів. Будьте обережні! - написав міський голова Харкова.

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Два ракетні удари "Іскандерів" влучили в базу відпочинку в Харківському районі, в результаті чого загинули 5 цивільних осіб і 16 отримали поранення, в тому числі 8 у критичному стані, а також 8-річна дівчинка.