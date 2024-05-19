У Харкові чутно вибухи, міський голова повідомив про небезпеку
Київ • УНН
Декілька вибухів пролунали в Харкові, вдень 19 травня, - міський голова попередив про небезпеку.
У неділю вдень, 19 травня, у Харкові оголошено повітряну тривогу і знову лунають вибухи. Про це передає УНН, із посиланням на повідомлення мера міста Ігоря Терехова у Telegram.
У Харкові кілька вибухів. Будьте обережні!
Нагадаємо
Два ракетні удари "Іскандерів" влучили в базу відпочинку в Харківському районі, в результаті чого загинули 5 цивільних осіб і 16 отримали поранення, в тому числі 8 у критичному стані, а також 8-річна дівчинка.