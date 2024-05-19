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В Одесі пролунав вибух, ймовірно – балістика

В Одесі пролунав вибух, ймовірно – балістика

Київ • УНН

 • 70854 перегляди

В Одесі пролунав вибух, ймовірно спричинений балістичними ракетами, що змусило владу закликати мешканців міста сховатися в укриттях.

У місті Одеса оголосили тривогу, згодом почули вибух. Міський голова Одеси та голова ОВА закликали людей бути в укриттях, передає УНН.

Ввечері 19 травня в Одесі було оголошено тривогу. На Telegram-каналі міського голови Геннадія Труханова з’явидось повідомлення про необхідність "перебування у безпечних місцях" через загрозу балістики.

Голова Одеської обласної військової адміністрації Олег Кіпер також повідомив про небезпеку:

Одещина, будьте в укриттях до відбою! Це важливо!

- повідомив він.

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