В Одесі пролунав вибух, ймовірно – балістика
Київ • УНН
В Одесі пролунав вибух, ймовірно спричинений балістичними ракетами, що змусило владу закликати мешканців міста сховатися в укриттях.
У місті Одеса оголосили тривогу, згодом почули вибух. Міський голова Одеси та голова ОВА закликали людей бути в укриттях, передає УНН.
Ввечері 19 травня в Одесі було оголошено тривогу. На Telegram-каналі міського голови Геннадія Труханова з’явидось повідомлення про необхідність "перебування у безпечних місцях" через загрозу балістики.
Голова Одеської обласної військової адміністрації Олег Кіпер також повідомив про небезпеку:
Одещина, будьте в укриттях до відбою! Це важливо!
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