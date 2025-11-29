$42.190.00
07:54 • 416 просмотра
РФ атаковала энергетику в Киеве и 5 областях: более полумиллиона потребителей без света
02:21 • 14562 просмотра
"Я не хочу создавать проблем для Зеленского, поэтому отправляюсь на фронт" - Ермак после увольнения и обысковPhoto
28 ноября, 20:59 • 26404 просмотра
Встречу с посланником Трампа и американской делегацией вместо Ермака проведет Рустем Умеров – FT
28 ноября, 15:39 • 28385 просмотра
В ближайшее время с американской стороной встретятся представители украинского МИД, СНБО и разведки - Зеленский
28 ноября, 15:22 • 33411 просмотра
Глава ОП Ермак уходит в отставку - Зеленский
Эксклюзив
28 ноября, 13:56 • 45855 просмотра
"Репарационный" кредит для Украины: стоит ли ожидать и как он связан с мирным планом
Эксклюзив
28 ноября, 13:08 • 28685 просмотра
Будут ли в Киеве сокращать комендантский час на новогодние праздники? Ответ КГГА и КМВА
28 ноября, 13:03 • 21850 просмотра
Еще одна категория украинцев может оформить отсрочку через "Резерв+"
28 ноября, 11:00 • 44277 просмотра
От операции до комы: как в частной клинике Odrex пациента могли инфицировать опасной бактериейPhoto
28 ноября, 09:41 • 23247 просмотра
Генштаб подтвердил поражение Саратовского НПЗ, склада дронов на аэродроме "Саки" и других объектов оккупантов
публикации
В Одессе нашли мертвым курсанта военной академии: рассматривают самоубийство, проверяется превышение служебных полномочий

Киев • УНН

 • 682 просмотра

В Одесской военной академии 26 ноября 2025 года нашли мертвым курсанта-первокурсника Павла С. Правоохранители предварительно квалифицируют инцидент как самоубийство, но проверяют версию превышения служебных полномочий.

В Одессе нашли мертвым курсанта военной академии: рассматривают самоубийство, проверяется превышение служебных полномочий

В военной академии Одессы нашли мертвым курсанта-первокурсника. Предварительная квалификация правоохранительными органами - самоубийство, однако, проверяется версия превышения служебных полномочий. Об этом говорится в заявлении академии в Facebook, передает УНН.

Детали

"26 ноября 2025 года произошел трагический инцидент. Один из курсантов - первокурсник Павел С. - был найден за пределами расположения подразделения без признаков жизни. Руководство академии сотрудничает со следственными органами, параллельно назначено служебное расследование", - заявили в академии.

Отмечается, что по предварительным результатам уже готов ряд кадровых решений, а обстоятельства инцидента выясняются.

"Предварительная квалификация правоохранительными органами - самоубийство. Однако, проверяется версия превышения служебных полномочий. В случае подтверждения - все виновные понесут ответственность по закону", - добавили в академии.

Напомним

В Тернополе студент выпал из окна третьего этажа общежития и умер в больнице, следователи полиции устанавливают детали, которые привели к смерти парня.

Павел Башинский

