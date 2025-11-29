В Одессе нашли мертвым курсанта военной академии: рассматривают самоубийство, проверяется превышение служебных полномочий

В военной академии Одессы нашли мертвым курсанта-первокурсника. Предварительная квалификация правоохранительными органами - самоубийство, однако, проверяется версия превышения служебных полномочий. Об этом говорится в заявлении академии в Facebook, передает УНН.

Детали

"26 ноября 2025 года произошел трагический инцидент. Один из курсантов - первокурсник Павел С. - был найден за пределами расположения подразделения без признаков жизни. Руководство академии сотрудничает со следственными органами, параллельно назначено служебное расследование", - заявили в академии.

Отмечается, что по предварительным результатам уже готов ряд кадровых решений, а обстоятельства инцидента выясняются.

"Предварительная квалификация правоохранительными органами - самоубийство. Однако, проверяется версия превышения служебных полномочий. В случае подтверждения - все виновные понесут ответственность по закону", - добавили в академии.

Напомним

