В Одесі знайшли мертвим курсанта військової академії: розглядають самогубство, перевіряється перевищення службових повноважень

У військовій академії Одеси знайшли мертвим курсанта-першокурсника. Попередня кваліфікація правоохоронними органами - самогубство, проте, перевіряється версія перевищення службових повноважень. Про це йдеться в заяві академії у Facebook, передає УНН.

Деталі

"26 листопада 2025 року стався трагічний інцидент. Один із курсантів - першокурсник Павло С. - був знайдений за межами розташування підрозділу без ознак життя. Керівництво академії співпрацює зі слідчими органами, паралельно призначено службове розслідування", - заявили в академії.

Зазначається, що за попередніми результатами вже готова низка кадрових рішень, а обставини інциденту з’ясовуються.

"Попередня кваліфікація правоохоронними органами - самогубство. Проте, перевіряється версія перевищення службових повноважень. У разі підтвердження - усі винні понесуть відповідальність за законом", - додали в академії.

Нагадаємо

У Тернополі студент випав з вікна третього поверху гуртожитку і помер у лікарні, слідчі поліції встановлюють деталі, які призвели до смерті хлопця.