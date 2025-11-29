В Одесі знайшли мертвим курсанта військової академії: розглядають самогубство, перевіряється перевищення службових повноважень
Київ • УНН
В Одеській військовій академії 26 листопада 2025 року знайшли мертвим курсанта-першокурсника Павла С. Правоохоронці попередньо кваліфікують інцидент як самогубство, але перевіряють версію перевищення службових повноважень.
У військовій академії Одеси знайшли мертвим курсанта-першокурсника. Попередня кваліфікація правоохоронними органами - самогубство, проте, перевіряється версія перевищення службових повноважень. Про це йдеться в заяві академії у Facebook, передає УНН.
Деталі
"26 листопада 2025 року стався трагічний інцидент. Один із курсантів - першокурсник Павло С. - був знайдений за межами розташування підрозділу без ознак життя. Керівництво академії співпрацює зі слідчими органами, паралельно призначено службове розслідування", - заявили в академії.
Зазначається, що за попередніми результатами вже готова низка кадрових рішень, а обставини інциденту з’ясовуються.
"Попередня кваліфікація правоохоронними органами - самогубство. Проте, перевіряється версія перевищення службових повноважень. У разі підтвердження - усі винні понесуть відповідальність за законом", - додали в академії.
Нагадаємо
У Тернополі студент випав з вікна третього поверху гуртожитку і помер у лікарні, слідчі поліції встановлюють деталі, які призвели до смерті хлопця.