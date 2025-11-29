$42.190.00
"Я не хочу створювати проблем для Зеленського, тому вирушаю на фронт" - Єрмак після звільнення та обшуків
28 листопада, 20:59 • 25596 перегляди
Зустріч з посланцем Трампа та американською делегацією замість Єрмака проведе Рустем Умеров – FT
28 листопада, 15:39 • 27818 перегляди
Найближчим часом з американською стороною зустрінуться представники українського МЗС, РНБО та розвідки - Зеленський
28 листопада, 15:22 • 32889 перегляди
Голова ОП Єрмак йде у відставку - Зеленський
Ексклюзив
28 листопада, 13:56 • 45200 перегляди
"Репараційний" кредит для України: чи очікувати і як він пов'язаний із мирний планом
Ексклюзив
28 листопада, 13:08 • 28526 перегляди
Чи будуть у Києві скорочувати комендантську годину на новорічні свята? Відповідь КМДА та КМВА
28 листопада, 13:03 • 21754 перегляди
Ще одна категорія українців може оформити відстрочку через "Резерв+"
28 листопада, 11:00 • 43948 перегляди
Від операції до коми: як у приватній клініці Odrex пацієнта могли інфікувати небезпечною бактерією
28 листопада, 09:41 • 23218 перегляди
Генштаб підтвердив ураження Саратовського НПЗ, складу дронів на аеродромі "Саки" та інших об'єктів окупантів
28 листопада, 09:17 • 19494 перегляди
В Україну йде помірне потепління: якої погоди чекати 29 та 30 листопада
В Одесі знайшли мертвим курсанта військової академії: розглядають самогубство, перевіряється перевищення службових повноважень

Київ • УНН

 • 72 перегляди

В Одеській військовій академії 26 листопада 2025 року знайшли мертвим курсанта-першокурсника Павла С. Правоохоронці попередньо кваліфікують інцидент як самогубство, але перевіряють версію перевищення службових повноважень.

В Одесі знайшли мертвим курсанта військової академії: розглядають самогубство, перевіряється перевищення службових повноважень

У військовій академії Одеси знайшли мертвим курсанта-першокурсника. Попередня кваліфікація правоохоронними органами - самогубство, проте, перевіряється версія перевищення службових повноважень. Про це йдеться в заяві академії у Facebook, передає УНН.

Деталі

"26 листопада 2025 року стався трагічний інцидент. Один із курсантів - першокурсник Павло С. - був знайдений за межами розташування підрозділу без ознак життя. Керівництво академії співпрацює зі слідчими органами, паралельно призначено службове розслідування", - заявили в академії.

Зазначається, що за попередніми результатами вже готова низка кадрових рішень, а обставини інциденту з’ясовуються.

"Попередня кваліфікація правоохоронними органами - самогубство. Проте, перевіряється версія перевищення службових повноважень. У разі підтвердження - усі винні понесуть відповідальність за законом", - додали в академії.

Нагадаємо

У Тернополі студент випав з вікна третього поверху гуртожитку і помер у лікарні, слідчі поліції встановлюють деталі, які призвели до смерті хлопця.

Павло Башинський

