В Одессе локальная авария в сети, четыре района без света

В Одессе специалистам по электросетям необходимо вернуть свет в ряд районов. По данным второй половины дня 7 июля, работы еще продолжались. По информации ДТЭК, проблема в локальной аварии, передает УНН.

Детали

По данным энергетиков, 7 июля в Одессе была зафиксирована локальная авария, что привело к отключению света в Киевском, Приморском, Пересыпском и Хаджибейском районах города.

Произошло аварийное обесточивание. Причина в локальной технической неисправности в электрических сетях. - объяснили специалисты.

Напомним

Начальник Деснянской РГА Максим Бахматов сообщил, что взрыв возле ТЭЦ-6 произошел из-за короткого замыкания проводки в вагончике охранника, что привело к возгоранию цистерны с маслом. Пожар не связан с работой ТЭЦ.