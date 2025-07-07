В Одесі локальна аварія у мережі, чотири райони без світла
Київ • УНН
В Одесі 7 липня сталася локальна аварія в електромережах, що призвела до відключення світла у Київському, Приморському, Пересипському та Хаджибейському районах. Фахівці ДТЕК працювали ввечері над відновленням електропостачання.
У Одесі, фахівцям з електромереж необхідно повернути світло до низки районів. За даними другої половини дня, 7 липня, роботи ще продовжувались. За інформацією ДТЕК, проблема у локальній аварії, передає УНН.
Деталі
За даними енергетиків, 7 липня в Одесі була зафіксована локальна аварія, що призвела до відключення світла у Київському, Приморському, Пересипському та Хаджибейському районах міста.
Сталося аварійне знеструмлення. Причина у локальній технічній несправності в електричних мережах.
Нагадаємо
Начальник Деснянської РДА Максим Бахматов повідомив, що вибух біля ТЕЦ-6 стався через коротке замикання проводки у вагончику охоронця, що призвело до займання цистерни з мастилом. Пожежа не пов'язана з роботою ТЕЦ.