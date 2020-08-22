В Одессе "заминировали" Потемкинскую лестницу и парк
Киев • УНН
КИЕВ. 22 августа. УНН. В Одессе проверили информацию о заминировании Потемкинской лестницы и ищут взрывчатку в местном парке. Об этом сообщает пресс-служба ГУНП в Одесской области, передает УНН.
“О заложенной взрывчатке [на Потемкинской лестнице] аноним сообщил правоохранителям письмом на электронный адрес”, — говорится в сообщении.
Отмечается, что на месте происшествия работали сотрудники взрывотехнического управления и кинологи.
“По состоянию на 21:30 проверка Потемкинской лестницы завершена, никаких взрывоопасных предметов не обнаружено. Сейчас правоохранители отправились в парк им. Шевченко, проверять аналогичное сообщение о заминировании. Кроме этого, правоохранителями принимаются меры по установлению лица, давшего ложное сообщение о заминировании и привлечению его к ответственности”, — сообщили в полиции.
Как сообщал УНН, во Львове аноним сообщил о заминировании железнодорожного вокзала, а также нескольких других объектов в городе.